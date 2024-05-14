Нобелевскую премию мира могут вручить «мойщику» кремлевских денег

Один из подписавшихся под обращением, литовский депутат Ričardas Juška отметил в своем комментарии в соцсетях, что через сеть офшорных компаний, связанных с компаниями Варданяна, «финансировалась российская пропаганда в Европе, и эта сеть также связана с иранским режимом, который снабжает Россию оружием». уничтожить украинцев».

Литовские парламентарии - не единственные, кто призвал Нобелевский комитет отклонить кандидатуру Варданяна. Ранее, 21 апреля с коллективным письмом против его номинирования выступили 18 депутатов Верховной Рады Украины (13, то есть большинство подписавшихся – представители правящей партии «Слуга Народа»).

В их письме декларируется: «Мы считаем недопустимым и абсурдным гротеском номинацию на премию Мира человека, который поддерживает терроризм и сепаратизм, замешан в коррупционных скандалах, является спонсором российской агрессии на постсоветских территориях и врагом Украины».

В начале мая еще 12 депутатов Палаты депутатов Румынии, а также депутат Европарламента от Румынии Кристиан Терхес (Cristian Terhes), подписали письма с аналогичными призывом.