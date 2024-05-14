Литовские депутаты призвали Нобелевский комитет отклонить номинацию на премию мира предпринимателя Рубена Варданяна. Утверждается, что он является человеком из окружения Владимира Путина и помогает российским и иранским властям отмывать деньги.
Нобелевскую премию мира могут вручить «мойщику» кремлевских денег
71 парламентарий Литвы подписал открытое письмо с призывом к Нобелевскому комитету отклонить кандидатуру миллиардера Рубена Варданяна, на соискание Нобелевской Премии Мира в 2024-ом и любых последующих годах.
Как сообщило литовское издание Alfa.lt, в открытом письме в адрес Нобелевского комитета, подписанном литовскими депутатами, сказано, что «недопустимо выдвижение на Нобелевскую премию мира человека, который принимал непосредственное участие в реализации политики человеконенавистнических режимов» (по определению официального представительства Международного информационного нобелевского центра в Украине)».
71 депутат из 141 - это большинство законодателей Литвы и они призывают Нобелевский комитет не подыгрывать Москве в возможной кампании по отбеливанию имиджа своего ставленика Варданяна.
Рубен Варданян - российско-армянский деятель, прославившийся после расследования международного консорциума журналистов-расследователей OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Журналисты выяснили, что через его фирмы переводились деньги близким друзьям Путина.
В 2006-2013 годах по счетам оффшорных сетей компаний этого «казначея Кремля» прошло более $4,6 млрд. За работу с людьми Путина Рубена Варданяна вносили в проекты санкционных списков или непосредственно в санкционные списки депутаты Европарламента, Конгресс США, Украина.
В тексте коллективного письма, подписанного 71 депутатом Сейма Литовской Республики, особое внимание уделено связям Варданяна с преступным режимом Ирана:
«По данным The Washington Times, Варданян, номинированный на премию Мира, также связан с иранским преступным режимом, который с самого начала войны поставляет Российской Федерации оружие для уничтожения украинских инфраструктурных объектов и мирных граждан Украины: «Его связи с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, который организует мероприятия в разных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством ораторов из Тегерана».
Один из подписавшихся под обращением, литовский депутат Ričardas Juška отметил в своем комментарии в соцсетях, что через сеть офшорных компаний, связанных с компаниями Варданяна, «финансировалась российская пропаганда в Европе, и эта сеть также связана с иранским режимом, который снабжает Россию оружием». уничтожить украинцев».
Литовские парламентарии - не единственные, кто призвал Нобелевский комитет отклонить кандидатуру Варданяна. Ранее, 21 апреля с коллективным письмом против его номинирования выступили 18 депутатов Верховной Рады Украины (13, то есть большинство подписавшихся – представители правящей партии «Слуга Народа»).
В их письме декларируется: «Мы считаем недопустимым и абсурдным гротеском номинацию на премию Мира человека, который поддерживает терроризм и сепаратизм, замешан в коррупционных скандалах, является спонсором российской агрессии на постсоветских территориях и врагом Украины».
В начале мая еще 12 депутатов Палаты депутатов Румынии, а также депутат Европарламента от Румынии Кристиан Терхес (Cristian Terhes), подписали письма с аналогичными призывом.
В своем открытом обращении к Нобелевскому комитету Кристиан Терхес 1 мая заявил: «Призываю вас немедленно отменить кандидатуру Рубена Варданяна из списка кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2024 году. Будучи близким соратником Владимира Путина, Р. Варданян, также известный как «Путинский кошелек», является врагом мира и сторонником российской агрессии на постсоветских территориях, включая агрессивную войну России против Украины, которая уже унесла сотни жизней. тысячи жизней и заставили миллионы людей покинуть свои дома».
2 мая члены парламентской группы Национал-либеральной партии (НЛП), входящей в правящую коалицию и представленную в руководстве страны президентом и председателем Сената (парламента) Румынии, также обратились в Нобелевский комитет с просьбой исключить кандидатуру Рубена Варданяна из списка номинантов 2024 года.
Нобелевский комитет до сих пор никак не прокомментировал обращения и письма, подписанные уже более чем 100 парламентариями из Литвы, Украины и Румынии.
Литовское издание Alfa.lt отмечает, что кандидатура Рубена Варданяна, чью репутацию Кремль постарается отбелить при помощи Нобелевского комитета, все еще может быть рассмотрена среди номинантов на Премию Мира.
При этом, депутаты всех трех стран напоминают, такая политика «прямо противоречит ценностям самого Нобелевского комитета». В частности, в 2022 году послы России и Белоруссии не были приглашены на вручение премии. А в 2023-м приглашения, отправленные представителям России, Ирана и Белоруссии, были отозваны после широкой общественной критики.