Местные самоуправления выражают беспокойство из-за украинских военных беженцев, которым Департамент полиции и погранохраны (PPA) вовремя не продлил привязанный к временной защите вид на жительство, в связи с чем невозможно выплачивать им необходимые социальные пособия.
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Украинские беженцы не получают пособия из-за затянувшегося продления вида на жительство
Союз городов и волостей Эстонии привел пример из волости Элва, где не работающая мать-одиночка за три месяца до истечения срока подала PPA ходатайство на себя и детей. Статус временной защиты семьи истек в середине апреля, а согласно порталу самообслуживания, ходатайство рассмотрят в июне.