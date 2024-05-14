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Украинские беженцы не получают пособия из-за затянувшегося продления вида на жительство

BNS
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Украинские беженцы.
Украинские беженцы. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Местные самоуправления выражают беспокойство из-за украинских военных беженцев, которым Департамент полиции и погранохраны (PPA) вовремя не продлил привязанный к временной защите вид на жительство, в связи с чем невозможно выплачивать им необходимые социальные пособия.

Союз городов и волостей Эстонии привел пример из волости Элва, где не работающая мать-одиночка за три месяца до истечения срока подала PPA ходатайство на себя и детей. Статус временной защиты семьи истек в середине апреля, а согласно порталу самообслуживания, ходатайство рассмотрят в июне.

«Местные самоуправления передают, что у многих украинских военных беженцев производство ходатайств о продлении вида на жительство настолько затянулось, что виды на жительство детей и взрослых прекратили действие. Война в Украине продолжается и даже если вид на жительство прибывшего в Эстонию в качестве военного беженца человека истек, потребность во временной защите сохраняется», - отметил исполнительный директор Союза городов и волостей Вейкко Лухалайд.

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