Исследование: большинство крупных продуктовых магазинов и заправок не соблюдают правила сортировки мусора

Фонд Teeme Ära и Praxis провели исследование, чтобы дать правительству и общественности представление о том, какие компании соблюдают, а какие не соблюдают закон, обязывающий их сокращать количество пластиковых отходов.

Закон об упаковке предоставляет компаниям, продающим еду и напитки на вынос, полную свободу действий в том, как сокращать количество одноразовой упаковки в своей деятельности. Единственным условием подхода является то, что компании должны опубликовать план действий.

«Поскольку мы заметили, что иногда под видом плана действий предоставляются только красивые, но пустые слова, мы попросили Praxis проанализировать, кто выполняет требования закона, а кто нет», - пояснила эксперт Teeme Ära Кади Кенк.

В ходе исследования были оценены планы действий крупнейших продуктовых магазинов Эстонии, кафе, в которых продают кофе на вынос, и заправочных станций. Имеются ли измеримые и срочные цели, четко ли определенные действия, ведущие к достижению этих целей, как работает система мониторинга для отслеживания прогресса?

Одиночные положительные результаты

Только планы действий R-Kiosk, Caffeine, Alexela и Maxima были правильными или имели лишь незначительные недостатки. Два из трех оцененных этапов были правильными у Selver и Circle K. Один из этапов полностью отсутствовал у Coop, Lidl, Rimi и Terminal. У Prismal, Hepa и Kohvipaus вообще нет планов действий.

Компаниям были отправлены электронные письма с результатами первоначальной оценки и разрешено предоставить дополнительную информацию в течение двух недель.

Кенк подчеркнула, что исследовался абсолютный минимум - соответствуют ли найденные на веб-сайте предприятия документы основным требованиям плана действий.

«Основной вывод и рекомендация для каждого предпринимателя заключается в том, чтобы разработать законно обоснованный план по быстрому устранению пластиковых отходов и опубликовать его на веб-сайте. Создание чистой и безотходной Эстонии должно стать приоритетом для каждого из нас», - подчеркнула она.