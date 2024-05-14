В четырех школах Италии ученикам раздали полкилограммовые коробки свежих помидоров черри. В результате более сотни учеников и семи учителей получили пищевое отравление.
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Для итальянских школьников проект здорового питания закончился массовым отравлением
Школы в регионе Эмилия-Романья участвуют в проекте «Фрукты и овощи в школе», продвигаемом местным министерством сельского хозяйства. В рамках этого проекта в учебных заведениях учащимся раздали помидоры черри. Однако, к сожалению, такое продвижение здорового питания закончилось массовым отравлением. У 132 учеников и семи учителей после употребления помидоров возникли серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.