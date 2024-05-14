Тренировавший сына олимпийский чемпион упал на парковке и умер

По сообщениям американских СМИ, 43-летний Берроуз отвез своего сына Нокса на тренировку по бейсболу, затем внезапно потерял сознание на парковке. Когда мужчину наконец нашли среди машин, было, к сожалению, уже слишком поздно: все попытки его реанимировать провалились.

Берроуз, выступавший за команду «Сан-Диего Падрес» сыграл в профессиональной лиге США 528 игр за четыре разные команды.

Это число могло быть и больше, но на карьере мужчины фатально сказалась зависимость – как наркотическая, так и алкогольная – из-за чего он был вынужден в 2006 году завершить спортивную карьеру.

The #Dbacks mourn the passing of Sean Burroughs and offer our condolences to his family and friends.



Sean was a member of the 2011 NL West champion team and beloved by his teammates, coaches, staff, and fans.



Rest in peace, Sean. pic.twitter.com/7bDKMma8dP — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) May 10, 2024

Четыре года спустя он преодолел проблемы и попытался вернуться. Хотя Берроузу удалось снова попасть в дверь в MLB, он так и остался на скамейке запасных. Помимо «Падрес», за свою карьеру он также носил футболку «Тампа-Бэй Девил Рэйс», «Аризона Даймондбэкс» и «Миннесота Твинс».

Хотя настоящего прорыва в MLB Берроузу совершить не удалось, он сумел засверкать на международной арене – в 200 году помог сборной США стать олимпийским чемпионом в Сиднее. Тогда в финале американцы обыграли Кубу со счетом 4:0.