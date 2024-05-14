В Таллинне назначен новый внутренний контролер

Городской секретарь Таллинна Прийт Лелло подчеркнул значимость работы внутреннего городского контролера и его отдела, отметив их ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательства и прозрачности использования бюджетных средств строго по назначению. «Прежде всего мы хотели бы поблагодарить внутреннего контролера Арво Тедера за его многолетнюю работу и весомый вклад в создание и внедрение системы внутреннего контроля города. Я ожидаю, что новый внутренний контролер сосредоточится на профилактической работе и дальнейшем развитии системы. Отдел внутреннего контроля выступает партнером городской администрации и всех городских учреждений в вопросах минимизации операционных рисков и предотвращения коррупции», – сказал Лелло.

По словам нового внутреннего городского контролера Каура Сирули, важно, чтобы служба внутреннего контроля помогала Таллинну достичь поставленных им целей, сохраняя при этом тесное сотрудничество с городскими структурами и партнерами. «В задачи внутреннего контролера входит надзор за снижением рисков и внедрении лучших практик, чтобы обеспечить наличие наиболее эффективных, инновационных и отвечающих всем требованиям закона систем управления и контроля городских учреждений и объединений, находящихся в собственности города. Важное значение имеет предотвращение конфликта интересов и коррупции. Это требует не только постоянного консультирования, но и контроля, что позволит обеспечить соблюдение этических принципов и добиться прозрачного и честного управления, отвечающего интересам горожан», – отметил Сирули.

Каур Сирули получил степень магистра в области административного управления в Таллиннском университете. Он имеет обширный опыт работы и управления в Министерстве финансов, где в течение 17 лет возглавлял департамент финансового контроля, обеспечивая эффективную организацию аудиторской работы по субсидиям ЕС. В состав департамента финансового контроля также входила служба внутреннего аудита и систем внутреннего контроля, которая отвечала за координацию внутреннего аудита в государственном секторе, занималась оценкой качества работы службы внутреннего аудита, а также управлением рисками и развитием систем внутреннего контроля. Сирули также имеет сертификат Международного института внутренних аудиторов (IIA) CGAP.

Нынешний внутренний контролер Таллинна Арво Тедер в начале года подал в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.