Банк Эстонии выпустит в обращение монету, посвященную национальному цветку

Василек (Centaurea cyanus) стал национальным цветком Эстонии в 1968 году. На посвященной васильку монете изображен склоненный в сторону зрителя стилизованный василек в своей естественной среде, на краю поля.

Краевые цветки василька образуют мотив октаграммы - это крайне распространенный в эстонской народной орнаментике и символике древний образ, известный символ удачи и любви.

Отчеканено миллион монет, из них 12 000 - качества BU (brilliant uncirculated) и упакованы в сувенирные монетные карты. Монеты отчеканил Финский монетный двор.

Монеты достоинством два евро будут приняты в качестве официального платежного средства по всей еврозоне и поступят в обращение посредством банков и предприятий розничной торговли.

Автор дизайна монеты - Каупо Кангро, основным родом деятельности которого является архитектурное проектирование. Он занимается дизайном в качестве хобби.

Автор монетной карты - Владимир Тайгер, который также оформил эстонские кроны.

Монетные карты можно будет приобрести с 9 часов 21 мая в онлайн-магазине Omniva. Монетные карты и монеты можно будет также приобрести в музее Банка Эстонии по адресу бульвар Эстония, 11 с 21 мая.