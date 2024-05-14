Поскольку у Госсуда возникли сомнения в том, что Закон о выборах в Европейский парламент соответствует праву Европейского союза, избирательной комиссии разрешено в порядке предварительной правовой защиты зарегистрировать кандидатов от Партии зеленых Эстонии, за которых еще не был уплачен залог.
Партии зеленых разрешили регистрироваться на выборах без внесения залога
Партия зеленых Эстонии выдвинула девять кандидатов на выборы в Европейский парламент, которые состоятся 9 июня, но внесла залог только за двоих, из-за чего Республиканская избирательная комиссия отказала в регистрации остальных семи кандидатов.
Партия обратилась в Госсуд, поскольку, по их мнению, высокий размер залога непропорционально ущемляет пассивное избирательное право кандидатов. Через суд партия потребовала признать Закон о выборах в Европейский парламент противоречащим Конституции и обязать избирательную комиссию зарегистрировать оставшихся кандидатов.
Пресс-секретарь Госсуда сообщил в пресс-релизе, что, поскольку Коллегия Государственного суда по конституционному надзору считает необходимым запросить предварительное решение Европейского суда о том, как толковать соответствующее право Европейского союза, регулирующее выборы в Европейский парламент, Госсуд приостанавливает рассмотрение жалобы Партии зеленых до вступления в силу решения Европейского суда.
По мнению Госсуда, жалоба партии не является бесперспективной, так как залог, применяемый на выборах в Европейский парламент в Эстонии, является одним из самых высоких в Европе. «Коллегия не видит ни общественного интереса, ни прав других лиц, которые перевешивали бы необходимость предоставления предварительной правовой защиты заявителю в данном случае», - сказал пресс-секретарь.
«Поскольку у Госсуда нет информации о том, соответствуют ли все незарегистрированные кандидаты другим требованиям закона, коллегия обязывает избирательную комиссию снова принять решение о регистрации или отказе в регистрации кандидатов на выборы в Европейский парламент», - добавил пресс-секретарь Госсуда.
Государственный суд пояснил, что если кандидаты соответствуют другим требованиям, они должны быть зарегистрированы, несмотря на то, что зеленые не внесли залог в установленном законом размере.
В начале апреля Партия зеленых выдвинули девять кандидатов на выборы в Европейский парламент, из которых залог был уплачен только за Эвелин Сепп и Расмуса Лахтвеэ. Избирательная комиссия зарегистрировала только их кандидатуру.
Зеленые считают, что действующая сумма залога в 4100 евро за одного кандидата настолько велика, что исключает участие в выборах тех общественных групп, члены которых не ориентированы на финансовую выгоду, а, например, на ценности защиты окружающей среды и устойчивых решений, что характерно для Партии зеленых.