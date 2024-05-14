Партии зеленых разрешили регистрироваться на выборах без внесения залога

Партия зеленых Эстонии выдвинула девять кандидатов на выборы в Европейский парламент, которые состоятся 9 июня, но внесла залог только за двоих, из-за чего Республиканская избирательная комиссия отказала в регистрации остальных семи кандидатов.

Партия обратилась в Госсуд, поскольку, по их мнению, высокий размер залога непропорционально ущемляет пассивное избирательное право кандидатов. Через суд партия потребовала признать Закон о выборах в Европейский парламент противоречащим Конституции и обязать избирательную комиссию зарегистрировать оставшихся кандидатов.

Пресс-секретарь Госсуда сообщил в пресс-релизе, что, поскольку Коллегия Государственного суда по конституционному надзору считает необходимым запросить предварительное решение Европейского суда о том, как толковать соответствующее право Европейского союза, регулирующее выборы в Европейский парламент, Госсуд приостанавливает рассмотрение жалобы Партии зеленых до вступления в силу решения Европейского суда.

По мнению Госсуда, жалоба партии не является бесперспективной, так как залог, применяемый на выборах в Европейский парламент в Эстонии, является одним из самых высоких в Европе. «Коллегия не видит ни общественного интереса, ни прав других лиц, которые перевешивали бы необходимость предоставления предварительной правовой защиты заявителю в данном случае», - сказал пресс-секретарь.

«Поскольку у Госсуда нет информации о том, соответствуют ли все незарегистрированные кандидаты другим требованиям закона, коллегия обязывает избирательную комиссию снова принять решение о регистрации или отказе в регистрации кандидатов на выборы в Европейский парламент», - добавил пресс-секретарь Госсуда.

Государственный суд пояснил, что если кандидаты соответствуют другим требованиям, они должны быть зарегистрированы, несмотря на то, что зеленые не внесли залог в установленном законом размере.

В начале апреля Партия зеленых выдвинули девять кандидатов на выборы в Европейский парламент, из которых залог был уплачен только за Эвелин Сепп и Расмуса Лахтвеэ. Избирательная комиссия зарегистрировала только их кандидатуру.

Зеленые считают, что действующая сумма залога в 4100 евро за одного кандидата настолько велика, что исключает участие в выборах тех общественных групп, члены которых не ориентированы на финансовую выгоду, а, например, на ценности защиты окружающей среды и устойчивых решений, что характерно для Партии зеленых.