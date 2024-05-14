Реорганизация: в Таллиннской службе коммуникации работу потеряют сорок человек

Начиная с 11 июля штатное расписание отдела коммуникации будет включать 21 должностную единицу, отдел будет подчиняться непосредственно городскому канцлеру. В состав отдела войдут ведущий специалист по внутренним коммуникациям, бренд-менеджер и ведущий специалист по визуальной идентичности; руководитель по связям с медиа; четыре пресс-секретаря для работы с эстоноязычными СМИ, два – с русскоязычными и один пресс-секретарь для работы англоязычными и зарубежными СМИ; два специалиста по социальным медиа; руководитель технических решений отдела коммуникаций; ведущий специалист по мультимедиа, обеспечивающий трансляцию пресс-конференций и поддержку технических решений; фоторедактор и три специалиста, которые администрируют и развивают интранет-портал и домашнюю страницу города и поддерживают работу администраторов интранет-порталов и домашних страниц городских и подведомственных учреждений; а также ведущий специалист, обеспечивающий административную поддержку. Работу этих специалистов будет координировать руководитель отдела.