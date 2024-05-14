КОЛОНКА СОБОЛЕВА Приблизит ли присутствие западных войск в Украине военное поражение России?

Досадный цинизм

Это точно тот сценарий, который Запад не хотел бы допустить, но при этом, как это ни печально, препятствует он ему пока в таких пределах осторожности, удерживание в которых сопряжено с огромными потерями в рядах украинской армии. Это выглядит немного циничной практикой: декларировать, что именно украинцы сейчас сражаются за будущее Европы, но при этом ограничивать их в мерах при ведении этой борьбы, что влечет для Украины увеличение списков погибших и искалеченных.

Для того, чтобы переломить эту тенденцию, у западных союзников есть и такие возможности, которые не требуют от них рисковать своими военными: еще эффективнее отправки натовских войск в Украину могло бы быть консолидированное решение о снятии всех ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по военным целям на территории России. Однако этот шаг представляется многим западным лидером как повышение риска эскалации уже ядерной угрозы.

Странный парадокс