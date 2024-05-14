В Эстонии пройдут масштабные учения по эвакуации мирного населения

Совместно с Силами обороны и центром тревоги будет тестироваться процедура включения аварийных сирен, передала пресс-служба Спасательного департамента.

По словам генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса, роль Спасательного департамента в военной ситуации заключается в обеспечении безопасности и защите мирного населения.

«Спасательный департамент является главным учреждением гражданской защиты, которое отвечает за укрытие, масштабную эвакуацию, оповещение об опасности и повышение готовности людей к кризису. Поэтому в ходе учений "Весенний шторм" мы в течение трех дней будем отрабатывать действия в военной ситуации - масштабную эвакуацию, тушение опасного предприятия и включение сирен», - сказал Клаос.

Помимо проработки своих действий, Спасательный департамент совершенствует также сотрудничество с партнерами и практикует координацию с Силами обороны. «Местные самоуправления также играют очень важную роль в военной ситуации, поэтому город Пярну и волость Саарде также участвуют в этих учениях, отрабатывая свою роль в организации широкомасштабной эвакуации», - сказал Клаос.

Масштабные учения по эвакуации пройдут во вторник, 14 мая, в Килинги-Нымме и Пайкусе. В роли эвакуированных - волонтеры, отрабатывается запуск и работа пункта сбора.

«Организация эвакуации - это очень масштабная логистическая операция, и чтобы она прошла гладко, крайне необходимо ее детально отработать и определить направление действий», - сказал генеральный директор. Подготовка к масштабной эвакуации и организация ее проведения стала задачей Спасательного департамента с 1 января 2022 года.