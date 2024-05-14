Хотя только на прошлой неделе фильтры безопасности Telia заблокировали почти миллион кибератак, исходивших в основном с территории США, Польши и Канады, в Эстонии становится все больше предприятий, которые считают маловероятной перспективу стать жертвой киберпреступности.
Опрос: эстонские предприятия не считают кибератаки вероятными. Telia: такой оптимизм совершенно не оправдан
Проведенное Telia крупнейшее исследование года, посвященное состоянию ИТ-безопасности бизнеса, показало, что наименьшее за последние два года число предприятий считают возможными угрозы ИТ-безопасности или кибератаки. Если в 2020 году 34% участвовавших в опросе компаний считали вероятным попадание в опасную ситуацию, а к 2022 году их доля увеличилась до 48%, то в конце прошлого года она снизилась до 37%.
«Это означает, что более 60% предприятий в Эстонии до сих пор не верят, что на них может повлиять киберпреступность. Однако, глядя на цифры, отражающие, происходящее в интернете каждый день - различные атаки, вредоносные программы и фишинговые письма - такой оптимизм совершенно не оправдан», - заявил руководитель службы кибербезопасности Telia Мартти Кеббинау.
Тем более что проведенное Turu-uuringute AS исследование, показывает: подверженность опасным ситуациям, наоборот, возрастает. Больше всего страдают предприятия, расположенные в Ида-Вирумаа, Тартумаа, Южной Эстонии и Харьюмаа. По мнению опрошенных компаний, наиболее важными проблемами, с которыми приходится иметь дело, являются мошеннические и фишинговые электронные письма, компрометация и наносящие прямой ущерб вирусы. Число атак, вызывающих сбои в обслуживании (DoS-атаки), также возросло, причем сразу после начала войны в Украине. При этом 60% опрошенных предприятий не планируют готовить стратегический план действий по повышению кибербезопасности и не имеют его.
Об усилении кибератак также свидетельствуют фильтры безопасности Telia для бизнеса, которые только на прошлой неделе заблокировали в общей сложности около миллиона атак, из которых более 850 000 были связаны с вредоносными программами или посещениями фишинговых сайтов.
«За один месяц Telia Turvanet блокирует миллионы кибератак, целью которых является как получение финансовой выгоды, так и приостановка работы бизнеса», - пояснил Кеббинау. Он добавил, что в большинстве случаев атаки автоматизированы, поэтому они в равной степени затрагивают как малые, так и крупные предприятия, и преждевременно делать вывод, что жертвами становятся лишь те, у кого больше привлекательных ресурсов.
«Хотя DoS-атаки проводятся по всему миру, фильтр безопасности Telia обнаружил больше всего киберугроз, исходящих с территории США, Польши и Канады. Это не означает, что злоумышленники находятся именно в этих странах, но указывает на то, что в этих странах больше всего зараженных машин, с помощью которых осуществляются атаки», - добавил руководитель службы кибербезопасности Telia.
В рамках аудита безопасности информационных систем Telia сопоставляется ИТ-безопасность местных предприятий и, среди прочего, исследуется их подверженность опасным ситуациям, меры, используемые для борьбы с возможными атаками, годовой бюджет ИТ-услуг и прочее. В опросе, проведенном Turu-uuringute AS в конце 2023 года, приняли участие более 13 000 эстонских предприятий с более чем четырьмя сотрудниками.