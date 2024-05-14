ЭРККИ КООРТ То, какую должность займет бывший директор ФСБ, определит направление сил в России

Перевод: Ева Ойжинская

Когда в середине марта Путин позволил утвердить себя на новый срок, можно было предположить, что последуют перестановки в правительстве. На это было две причины. Во-первых, ничего не менялось слишком долго; во-вторых, за многие годы власть в Министерстве обороны зацементировалась. С окончанием президентского срока также завершился и срок правительства, поэтому внесение изменений в этот момент не показалось - по крайней мере, некоторым - чем-то исключительным.

На самом деле, назначение Андрея Белоусова министром обороны свидетельствует о неудовлетворенности нынешним положением дел. По всей вероятности, человек со стороны был приглашен, чтобы разрушить связи внутри армии и задать жару офицерам, а еще он должен был разбираться в цифрах и бюджете. Назначение Белоусова, конечно, не остановит хищения в российской армии, но нарушит некоторые укрепившиеся связи, поскольку он не является частью тамошней «пищевой цепочки». Кроме того, благодаря его экономическому опыту, он сможет направлять ресурсы непосредственно на военные нужды.