Вместо Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны в течение 12 лет, президент России назначил Андрея Белоусова, не имеющего военного опыта. Однако еще больший интерес вызывает, какую должность займет Николай Патрушев, пишет эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД Эркки Коорт.
ЭРККИ КООРТ ⟩ То, какую должность займет бывший директор ФСБ, определит направление сил в России
Перевод: Ева Ойжинская
Когда в середине марта Путин позволил утвердить себя на новый срок, можно было предположить, что последуют перестановки в правительстве. На это было две причины. Во-первых, ничего не менялось слишком долго; во-вторых, за многие годы власть в Министерстве обороны зацементировалась. С окончанием президентского срока также завершился и срок правительства, поэтому внесение изменений в этот момент не показалось - по крайней мере, некоторым - чем-то исключительным.
На самом деле, назначение Андрея Белоусова министром обороны свидетельствует о неудовлетворенности нынешним положением дел. По всей вероятности, человек со стороны был приглашен, чтобы разрушить связи внутри армии и задать жару офицерам, а еще он должен был разбираться в цифрах и бюджете. Назначение Белоусова, конечно, не остановит хищения в российской армии, но нарушит некоторые укрепившиеся связи, поскольку он не является частью тамошней «пищевой цепочки». Кроме того, благодаря его экономическому опыту, он сможет направлять ресурсы непосредственно на военные нужды.
Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности, который возглавляет сам Путин, а его заместителем является бывший президент Дмитрий Медведев. Хотя эта должность не дает больших возможностей для управления бюджетом, она обусловила большое влияние Патрушева. Его хорошие отношения и лояльность к Путину обеспечили ему пост, на котором его иногда даже называли вице-президентом. Очевидно, что его власть была больше, чем у министров, и часто даже больше, чем у премьер-министра. Путин использовал Совет безопасности как консультативный орган, но на самом деле это было так называемое правительство силовиков, где фактически решалось все.
По всей вероятности, кто-то был приглашен извне, чтобы разрушить связи внутри армии, поставить офицеров «на линию огня», и этот кто-то должен был разбираться в цифрах и бюджете
Смещение Патрушева с поста удивительно: секретарь Совета безопасности часто используется Россией для проведения операций и переговоров, когда, например, позиция министра иностранных дел кажется недостаточно убедительной или просто не подходит. Поэтому назначение Шойгу на место Патрушева очень странно, ведь он точно не является фигурой такого масштаба и уровня.
Когда было объявлено, что Патрушев переходит на другую должность, предполагалось, что его сменит глава Службы безопасности (ФСБ) или Службы внешней разведки (СВР). Однако оказалось, что все руководители спецслужб останутся на своих постах: Александр Бортников - в ФСБ, Сергей Нарышкин - в СВР, Виктор Золотов - в национальной гвардии, Дмитрий Кочнев - в Федеральной службе обороны. Министры внутренних дел, иностранных дел и чрезвычайных ситуаций также остались на своих постах. Кроме того, Патрушев уже был занимал должность главы ФСБ.
Маловероятно, что Патрушева отправят на пенсию или он был смещен в связи с утратой доверия. Его сын занимает в правительстве должность заместителя премьер-министра, и в такой момент подобный маневр маловероятен. Скорее всего, Патрушев перейдет на более влиятельную должность, так как он является очень важной фигурой в вертикали власти Путина. Тем не менее, его будущая должность многое скажет о направлениях силы в Кремле (на момент публикации стало известно, что Патрушев назначен помощником президента РФ - прим. ред.).