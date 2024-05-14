Кристин Таттар установила новый рекорд - до нее это удавалось только мужчинам

В диск-гольфе уровень игрока измеряется рейтингом PDGA, который отражает его уровень за последний год по сравнению со средним показателем игроков, соревновавшихся на тех же полях (SSA или Scratch Scoring Average).

Таттар стала дискгольфисткой с самым высоким рейтингом в истории еще в сентябре прошлого года, когда ее показатель достиг 999. Предыдущей рекордсменкой была Пейдж Пирс, у которой в марте 2021 года рейтинг был 996.

В прошлом календарном году Таттар выиграла в общей сложности 12 этапов высшей категории и, кроме того, на четырех этапах заняла второе место. За сезон эстонка также сумела выиграть все четыре турнира Большого шлема, победила на домашнем чемпионате Европы, а осенью защитила титул чемпионки мира.

Поэтому все поклонники диск-гольфа с нетерпением ждали, когда Таттар преодолеет волшебную отметку в 1000 очков. Теперь ей это удалось благодаря выступлениям на турнирах PDGA в Остине и Техасе, а также на US Open.

До этого отметку 1000 очков преодолевали только мужчины.