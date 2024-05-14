Депутат Рийгикогу: мы не можем допустить ухудшение доступности медицинской помощи

Два года назад Рийгикогу принял закон, согласно которому страхование ответственности пациентов должно быть введено не позднее 1 июля 2024 года.

Это означает, что все поставщики медицинских услуг должны подписать договор, согласно которому в будущем страховые компании будут выплачивать компенсацию за медицинские ошибки.

«К сожалению, поставщики медицинских услуг столкнулись с проблемой, поскольку на рынке наблюдается нехватка страховых компаний. Пока только одна страховая компания заявила о своей готовности предложить услугу с 1 июля», - говорит Пиллак.

По словам Пиллак, отсутствие страховых компаний приводит к трем проблемам.

«Цена предлагаемой страховки слишком высока из-за отсутствия достаточного количества страховых компаний. Во-вторых, одна страховая компания не сможет застраховать всех заявителей к концу июля, потому что каждый договор сопровождается переговорами», - поясняет Пиллак.

Самую большую угрозу Пиллак видит в том, что если у поставщика медицинских услуг к августу не будет необходимой страховки, департамент здравоохранения имеет право аннулировать лицензию. «В ситуации, когда у нас уже есть нехватка семейных врачей, мы не можем рисковать тем, что пациенты могут остаться без необходимой помощи», - отметила она.

По словам Пиллак, предложение об отсрочке обсуждалось на прошлой неделе в социальной комиссии Рийгикогу, где также участвовал президент Союза врачей Эстонии.

«Стороны подтвердили, что к новому запланированному сроку - 1 ноября - на эстонском рынке появится больше страховых компаний», - сказал Пиллак.