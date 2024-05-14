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Депутат Рийгикогу: мы не можем допустить ухудшения доступности медицинской помощи

rus.postimees.ee
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Все чаще говорится об инвестициях в здоровье, а не о медицинских расходах.
Все чаще говорится об инвестициях в здоровье, а не о медицинских расходах. Фото: Shutterstock

По словам председателя социальной комиссии Рийгикогу Ынне Пиллак, введение страхования ответственности пациентов будет отложено до осени, поскольку на данный момент это повлечет за собой риск ухудшения доступности медицинской помощи.

Два года назад Рийгикогу принял закон, согласно которому страхование ответственности пациентов должно быть введено не позднее 1 июля 2024 года.

Это означает, что все поставщики медицинских услуг должны подписать договор, согласно которому в будущем страховые компании будут выплачивать компенсацию за медицинские ошибки.

«К сожалению, поставщики медицинских услуг столкнулись с проблемой, поскольку на рынке наблюдается нехватка страховых компаний. Пока только одна страховая компания заявила о своей готовности предложить услугу с 1 июля», - говорит Пиллак.

По словам Пиллак, отсутствие страховых компаний приводит к трем проблемам.

«Цена предлагаемой страховки слишком высока из-за отсутствия достаточного количества страховых компаний. Во-вторых, одна страховая компания не сможет застраховать всех заявителей к концу июля, потому что каждый договор сопровождается переговорами», - поясняет Пиллак.

Самую большую угрозу Пиллак видит в том, что если у поставщика медицинских услуг к августу не будет необходимой страховки, департамент здравоохранения имеет право аннулировать лицензию. «В ситуации, когда у нас уже есть нехватка семейных врачей, мы не можем рисковать тем, что пациенты могут остаться без необходимой помощи», - отметила она.

По словам Пиллак, предложение об отсрочке обсуждалось на прошлой неделе в социальной комиссии Рийгикогу, где также участвовал президент Союза врачей Эстонии.

«Стороны подтвердили, что к новому запланированному сроку - 1 ноября - на эстонском рынке появится больше страховых компаний», - сказал Пиллак.

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