Нужны доноры: запасы одной группы крови находятся в критическом состоянии

Руководитель Центра крови Аве Леллеп призывает всех доноров прийти и сдать кровь. «Сейчас запасы крови отрицательных групп находятся в критическом состоянии, и вклад каждого донора имеет жизненно важное значение, - сказала Леллеп. - Возьмите с собой друга и сделайте самый большой подарок, продлив жизнь тем, кто в этом нуждается!»

Кровь можно сдать в в Таллинне по адресу бульвар Эстония, 1 по понедельникам и пятницам с 8:00 до 16:00, а со вторника по четверг с 11:00 до 19:00. Центр крови в Юлемисте ждет доноров по адресу Валукоя, 7 по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 17:00, а по вторникам и четвергам с 10:00 до 18:00. Дополнительная информация и бронирование времени: www.verekeskus.ee