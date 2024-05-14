Кобзон в Таллинне? Песни «героя ДНР» поют в концертных залах Эстонии

Портрет Иосифа Кобзона, который с 2015 года был фигурантом санкционных списков ЕС за поддержку агрессии РФ в Украине, появился на афишах в Таллинне. Rus.Postimees узнал у организаторов концертов, что Кобзон интересует их только как певец, а претензии к нему они игнорируют.