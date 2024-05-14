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Кобзон в Таллинне? Песни «героя ДНР» поют в концертных залах Эстонии

Иван Скрябин
, журналист
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Путин наградил Кобзона орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, 29 августа 2012 года.
Путин наградил Кобзона орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, 29 августа 2012 года. Фото: SCANPIX

Портрет Иосифа Кобзона, который с 2015 года был фигурантом санкционных списков ЕС за поддержку агрессии РФ в Украине, появился на афишах в Таллинне. Rus.Postimees узнал у организаторов концертов, что Кобзон интересует их только как певец, а претензии к нему они игнорируют.

Журналист Rus.Postimees редко разглядывает доски объявлений в продуктовых магазинах, но в данном случае глаз сам зацепился за узнаваемый профиль и накладку. В одной из торговых сетей, которая представлена в Таллинне, был обнаружен портрет народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Доска объявлений в одном из магазинов в районе Мустамяэ с афишей концерта "Свет далекой звезды", где обещано исполнение песен Иосифа Кобзона, Таллинн, май 2024 года.
Доска объявлений в одном из магазинов в районе Мустамяэ с афишей концерта "Свет далекой звезды", где обещано исполнение песен Иосифа Кобзона, Таллинн, май 2024 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees
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