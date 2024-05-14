Перевод: Павел Соболев

И в Рийгикогу, и в Таллиннском городском собрании партии действуют как неразрывный тандем. При этом решено оставить в стороне «Отечество», которое, как известно, на государственном уровне остается в оппозиции. Это очень своеобразный, но красноречивый ценностный выбор.

За последние полтора месяца EKRE и Центристская партия, по сути, делали все совместно:

1) 4 апреля Центристская партия поддержала кандидата EKRE на выборах в правление Рийгикогу.

2) 18 апреля Центристская партия и EKRE инициировали вотум недоверия в Таллиннском городском собрании.

3) 29 апреля EKRE и Центристская партия инициировали в Рийгикогу вотум недоверия министру образования и науки.

4) 2 мая Центристская партия и EKRE совместно устроили обструкцию и солидарно голосовали на сессии Таллиннского городского собрания.

5) В апреле и мае депутаты Центристской партии и EKRE выступили против заявления Рийгикогу, осуждающего деятельность Московского патриархата, которое, тем не менее, было принято 6 мая.

6) 14 мая EKRE и Центристская партия инициировали в Рийгикогу вотум недоверия министру экономики и информационных технологий Тийту Рийсало.

7) На заседании Таллиннского горсобрания 16 мая Центристская партия и EKRE, судя по всему, снова выступят неразлучной боевой парой, пытаясь всячески помешать управлению столицей.

Меня в свое время критиковали за то, что я рассматривал возможность более тесного сотрудничества с Социал-демократической партией, что, на мой взгляд, было более разумным и наиболее логичным с точки зрения мировоззрения выбором для Центристской партии. К настоящему времени уже очевидно, что заключен секретный пакт EKRE-KE, на основании которого предпринимаются действия как на государственном уровне, так и в местных органах власти. Только время покажет, что по этому поводу думают избиратели с левоцентристским или социально-либеральным мировоззрением.