Прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого предъявила одному из руководителей прокремлевского портала «Sputnik Эстония» Мати-Дмитрию Тересталу обвинение в умышленном нарушении международных санкций.
Дело экс-руководителя портала Sputnik передано в суд
Обвинение заключается в предоставлении доступа к различным экономическим ресурсам гражданину РФ Дмитрию Киселеву.
Пресс-секретарь прокуратуры сообщил в пресс-релизе, что в списке санкционированных лиц Европейского союза (ЕС) находится гражданин России Дмитрий Киселев, который возглавляет российское пропагандистское издание МИА «Россия Сегодня», частью которого являются и издания под брендом Sputnik.
В связи с санкциями, наложенными на Киселева, представительство Sputnik в Эстонии было закрыто 31 декабря 2019 года, и люди, работавшие на его благо, в том числе Мати-Дмитрий Терестал и Елена Черышева, были уведомлены о том, что дальнейшая работа на Sputnik будет рассматриваться как нарушение международных санкций.
Согласно обвинению, Терестал и Черышева, несмотря на это, совместно и осознанно продолжили передачу информации от имени Sputnik действующего под контролем МИА «Россия Сегодня», в Эстонии. В обвинении утверждается, что они таким образом предоставляли различные экономические ресурсы Дмитрию Киселеву, находящемуся под международными санкциями, и намеренно нарушали международные санкции с 1 января 2020 года до их задержания по подозрению в преступлении 8 марта 2022 года.
Прокуратура сообщила, что с 2 марта 2022 года деятельность новостного агентства Sputnik в ЕС также была запрещена в целях борьбы с дезинформацией и манипулированием информацией со стороны Кремля.
Любое содействие в распространении дезинформации и пропаганды Кремля напрямую влияет на безопасность как нашей страны, так и других государств.
Государственный прокурор Таави Перн сказал, что нельзя легкомысленно относиться к враждебной деятельности России. «Любое содействие в распространении дезинформации и пропаганды Кремля напрямую влияет на безопасность как нашей страны, так и других государств. Именно для этого предотвращения ЕС запретил предоставление различных экономических ресурсов как напрямую, так и косвенно Дмитрию Киселеву, который возглавляет МИА "Россия Сегодня" и его подразделения», - добавил Перн.
«Согласно обвинению, Мати-Дмитрий Терестал и Елена Черышева знали, что их действия нарушают международные санкции, но продолжали деятельность в Эстонии под брендом Sputnik. Для деятельности Sputnik они получили из России более полумиллиона евро и использовали их в интересах санкционированного руководителя МИА "Россия Сегодня" Киселева», - сказал Перн.
«Цель международных санкций, наложенных на Россию, заключается в ограничении её деятельности в тех областях, которые могут быть использованы для враждебных действий или военных действий против других стран. Таким образом, санкции в первую очередь защищают безопасность и интересы Эстонии, а также ограничивают незаконные военные действия России в Украине. Однако уклонение от санкций имеет противоположный эффект», - отметил главный государственный прокурор.
После предъявления обвинения прокуратура также ходатайствовала об аресте подозреваемой Черышевой, чтобы она не могла продолжать совершать преступления и избегать расследования.
Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, и Черышева покинула Эстонию и до сих пор избегает участия в расследовании. В связи с этим она объявлена в международный розыск.
Предварительное расследование проводилось Департаментом полиции и погранохраны.