Дело экс-руководителя портала Sputnik передано в суд

Обвинение заключается в предоставлении доступа к различным экономическим ресурсам гражданину РФ Дмитрию Киселеву.

Пресс-секретарь прокуратуры сообщил в пресс-релизе, что в списке санкционированных лиц Европейского союза (ЕС) находится гражданин России Дмитрий Киселев, который возглавляет российское пропагандистское издание МИА «Россия Сегодня», частью которого являются и издания под брендом Sputnik.

В связи с санкциями, наложенными на Киселева, представительство Sputnik в Эстонии было закрыто 31 декабря 2019 года, и люди, работавшие на его благо, в том числе Мати-Дмитрий Терестал и Елена Черышева, были уведомлены о том, что дальнейшая работа на Sputnik будет рассматриваться как нарушение международных санкций.

Согласно обвинению, Терестал и Черышева, несмотря на это, совместно и осознанно продолжили передачу информации от имени Sputnik действующего под контролем МИА «Россия Сегодня», в Эстонии. В обвинении утверждается, что они таким образом предоставляли различные экономические ресурсы Дмитрию Киселеву, находящемуся под международными санкциями, и намеренно нарушали международные санкции с 1 января 2020 года до их задержания по подозрению в преступлении 8 марта 2022 года.

Прокуратура сообщила, что с 2 марта 2022 года деятельность новостного агентства Sputnik в ЕС также была запрещена в целях борьбы с дезинформацией и манипулированием информацией со стороны Кремля.

Любое содействие в распространении дезинформации и пропаганды Кремля напрямую влияет на безопасность как нашей страны, так и других государств.