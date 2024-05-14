Начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Кузнецов - уже второй высокопоставленный чиновник Минобороны, арестованный по обвинению в коррупции за последний месяц.
Главный кадровик Минобороны России Юрий Кузнецов арестован по делу о взятке
Как сообщает Следственный комитет России (СКР), Кузнецова заподозрили в том, что в 2021-23 годах, возглавляя 8-е управление Генерального штаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур «за совершение определенных действий в их пользу».
В ходе обысков у Кузнецова изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, сообщили в СКР.
В ведомстве также добавили, что суд уже отправил Кузнецова под арест.
О задержании генерала накануне вечером сообщил телеграм-канал «Рыбарь», который утверждал, что «под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела».
С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, которое занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Министерства обороны. Главное управление кадров министерства России 55-летний генерал возглавил только в мае прошлого года.
Ночью во вторник информацию о задержании Кузнецова подтвердило агентство ТАСС. Собеседник агентства заявил, что Кузнецов был задержан «как подозреваемый в уголовном преступлении», а в его доме прошли обыски.
Телеграм-канал Baza затем обнаружил в картотеке 235-го гарнизонного военного суда карточку дела полного тезки генерала, из которой следовало, что 13 мая прошло заседание об избрании ему меры пресечения, но о его результатах не сообщалось.
23 апреля стало известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова, курировавшего в министерстве работу военно-строительного комплекса.
Иванова, а также его друга, предпринимателя Сергея Бородина и учредителя компании-подрядчика Минобороны Александра Фомина отправили в СИЗО по делу о получении взятки в размере более одного миллиарда рублей.
Иванов, как утверждает его защита, вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, замминистра вменяется помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, безвозмездно проводившим для него ремонтно-строительные работы.
Как писал Bloomberg, арест одного из ближайших соратников Сергея Шойгу ослабил позиции главы Министерства обороны в преддверии возможных кадровых перестановок в правительстве.
В конце прошлой недели стало известно, что у российского военного ведомства действительно сменится начальник: на третьем году войны России против Украины Владимир Путин, у которого 7 мая официально начался пятый президентский срок, снял Шойгу с должности и предложил на его место кандидатуру Андрея Белоусова. Самого Шойгу указом Путина назначили секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева.