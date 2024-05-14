Главный кадровик Минобороны России Юрий Кузнецов арестован по делу о взятке

Как сообщает Следственный комитет России (СКР), Кузнецова заподозрили в том, что в 2021-23 годах, возглавляя 8-е управление Генерального штаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур «за совершение определенных действий в их пользу».

В ходе обысков у Кузнецова изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, сообщили в СКР.

В ведомстве также добавили, что суд уже отправил Кузнецова под арест.

О задержании генерала накануне вечером сообщил телеграм-канал «Рыбарь», который утверждал, что «под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела».

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, которое занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Министерства обороны. Главное управление кадров министерства России 55-летний генерал возглавил только в мае прошлого года.

Ночью во вторник информацию о задержании Кузнецова подтвердило агентство ТАСС. Собеседник агентства заявил, что Кузнецов был задержан «как подозреваемый в уголовном преступлении», а в его доме прошли обыски.

Телеграм-канал Baza затем обнаружил в картотеке 235-го гарнизонного военного суда карточку дела полного тезки генерала, из которой следовало, что 13 мая прошло заседание об избрании ему меры пресечения, но о его результатах не сообщалось.