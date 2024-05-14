ГАЛЕРЕЯ День Таллинна начался с открытия ворот на Люхике-Ялг

Празднование Дня Таллинна по традиции началось со встречи премьер-министра и мэра у ворот на Люхике Ялг, которая знаменует собой сотрудничество между Тоомпеа и Нижним городом. Премьер-министр должен постучать в закрытые городские ворота со стороны Тоомпеа и попросить впустить его в Нижний город, после чего мэр открывает ворота. Затем они вместе направляются на Ратушную площадь, чтобы поприветствовать горожан.

Церемония открытия ворот была придумана в 2002 году, в бытность мэром города Эдгара Сависаара, но зашла в тупик уже в 2005 году, когда премьер-министр Андрус Ансип заявил, что не станет стучаться в дверь Сависаара. Церемонию игнорировал и преемник Ансипа, Таави Рыйвас.

В последние годы Кая Каллас, будучи главой правительства, участвовала в церемонии открытия Дня Таллинна. Нынешний День Таллинна уникален тем, что открывающим ворота со стороны города является не член Центристской партии.

Организаторы Дня Таллинна подтвердили, что традиция имеет давнюю историю. Раньше ворота между Тоомпеа и Нижним городом ночью были закрыты, чтобы разбойники не могли проникнуть внутрь и разграбить магазины горожан. На Тоомпеа действовало земельное право, а в Нижнем городе - Любекское городское право. Встреча лидеров Тоомпеа и нижнего города должна была сгладить противоречия.

День Таллинна отмечается с 2002 года, он связан с передачей городу 15 мая 1248 года Любекского права, то есть принятия Таллинна в союз городов Европы. В среду, 15 мая, Таллинн отметит 776-летие в статусе города. В этом году День Таллинна будет отмечаться с 15 по 18 мая.