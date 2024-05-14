В среду отметят День Таллинна

Празднование Дня Таллинна по традиции начнется со встречи премьер-министра и мэра у ворот на Люхике Ялг, которая знаменует собой сотрудничество между Тоомпеа и Нижним городом. Согласно обычаю, премьер-министр должен постучать в городские ворота со стороны Тоомпеа, их откроет мэр, после чего руководители поприветствуют горожан.

День Таллинна отмечается с 2002 года, он связан с передачей городу 15 мая 1248 года Любекского права, то есть принятия Таллинна в союз городов Европы. В среду, 15 мая, Таллинн отметит 776-летие в статусе города. В этом году День Таллинна будет отмечаться 15 и 18 мая.