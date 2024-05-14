Миллиардная авиакомпания обогатит своих сотрудников

В условиях рецессии в Эстонии работодатели нечасто выплачивают бонусы сотрудникам, а солидные премии, получаемые чиновниками, иногда даже вызывают зависть. Тем не менее, глобальная авиация переживает хорошие времена после снятия ограничений, связанных с пандемией: многие авиакомпании измеряют годовую прибыль миллиардами.

Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Emirates заработала в прошлом году 18,7 миллиардов дирхамов (это около 4,72 миллиардов евро), что является лучшим финансовым результатом Emirates за всю историю, и теперь компания решила выплатить всем сотрудникам зарплату за 20 недель в качестве бонуса.