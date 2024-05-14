Одна успешная авиакомпания выплатит в качестве вознаграждения почти полугодовую зарплату более чем 100 000 сотрудников.
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Миллиардная авиакомпания обогатит своих сотрудников
В условиях рецессии в Эстонии работодатели нечасто выплачивают бонусы сотрудникам, а солидные премии, получаемые чиновниками, иногда даже вызывают зависть. Тем не менее, глобальная авиация переживает хорошие времена после снятия ограничений, связанных с пандемией: многие авиакомпании измеряют годовую прибыль миллиардами.