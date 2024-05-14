ГРЯДЕТ ПЕРЕСТРОЙКА? Таллинн начал детальное планирование торгового центра «Юлемисте» и его территории

Кроме того, на основании детальной планировки в будущем будет спроектирован парк Европы, который соединит терминал Rail Baltica и пристройки торгового центра.

Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что несколько новых ключевых мест в Таллинне связаны с торговыми центрами, построенными после восстановления независимости Эстонии, и сейчас они значительно меняются.

«Будущее торгового центра „Юлемисте“ связано с развитием нового терминала и городка. Стратегия развития „Таллинн 2035“ подразумевает, что коммерческое пространство должно быть также и удобным общественным пространством. В планировке мы рассмотрим вопрос, как освободить значительную часть территории от наземной парковки и соединить торговый центр с новым, благоустроенным общественным пространством, предлагающим различные виды деятельности», - сказала Липпус.

Вице-мэр добавила, что на данный момент речь идет о начале детального планирования, то есть о принципиальном согласии продолжать работу над новым пространством, и детальное планирование еще не завершено.

Территория планирования, расположенная в районах Ласнамяэ и Кесклинн, составляет чуть более 13 гектаров. Цель детальной планировки - предоставить разрешение на строительство для реконструкции и расширения торгового центра, находящегося на участке Суур-Сыямяэ, 4, и разрешение на строительство до пяти коммерческих зданий высотой не более 12 этажей с тремя подземными этажами в непосредственной близости от перекрестка Тартуского шоссе и улицы Суур-Сыямяэ. Также на территории планируется построить многофункциональную парковую зону - парк Европы.