Распил бюджетов, безработные мошенники на телефонах и мобилизация преступников. Обзор событий в Украине

Впрочем, рост количества заключенных министр объясняет появлением новых категорий преступников, которых раньше не было: «В частности, коллаборационистов, и их много. Раньше это были единичные случаи, сейчас - довольно массовое явление... Это новая категория, которая для нас является тяжелой, потому что их сложно из соображений безопасности размещать с другими заключенными. Это рискованно для их жизни и здоровья: другие заключенные такую категорию не любят. Есть еще категории, связанные с военной службой».

По словам Малюськи, «количество лиц на каждое учреждение из расчета на площадь учреждения растет, причем растет существенно. Это большая проблема, и ее нужно каким-то образом решать. Возможно, мобилизация станет тем рецептом, который нас спасет хотя бы на год или на два».

В Минюсте подсчитали, что мобилизовано может быть 10-20 тыс. заключенных. Причем министр допустил, что служить смогут даже убийцы. Да, а мы думали, что российский опыт нам не пригодится.

Предполагается, что служба такого контингента будет как добровольной контрактной, так и в «отдельных подразделениях». «Современная армия - это не только стрельба из автомата. Это много физической работы, не требующей использования оружия 24/7. Я думаю, что такие подразделения могут выполнять работы по построению инфраструктуры, инженерных сооружений, защитных сооружений. Наши военные много копают, я думаю, что здесь наши питомцы могут дать фору многим военным», - сказал министр.