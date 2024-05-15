Журналисты выяснили, что окружение президента активно использовало близость к главе государства для «освоения» бюджетных финансовых потоков. Одна из основных сфер занятости, открытая для безработной молодежи в Киеве - телефонное мошенничество. Министр юстиции Украины обосновал необходимость мобилизации в ВСУ заключенных из тюрем. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Распил бюджетов, безработные мошенники на телефонах и мобилизация преступников. Обзор событий в Украине
Такие истории, как произошедшая на прошлой неделе, бьют по Владимиру Зеленскому и его партии сильнее, чем поражения на фронте. Прямых признаков причастности президента к событиям нет, но тут срабатывает правило «скажи мне кто твой друг»… Достаточно того, что новость об описанных ниже событиях набрала в десять раз больше просмотров, чем среднестатистический показатель.
Расследователи из команды Bihus.Info выяснили, что Алексей Кирющенко, режиссер и сценарист сериала «Слуга народа», в котором снимался Зеленский, в прошлом году стал совладельцем компании «Эл-энерго», торгующей электроэнергией.
После этого фирма, которая ранее не вела хозяйственной деятельности, стала получать заказы на миллионы гривен от коммунальных предприятий и государственных структур. Всего до апреля 2024 года компания Кирющенко успела заключить 12 контрактов на общую сумму - 774 млн грн (более 18 миллионов евро).
Журналисты спросили кинорежиссера о его новом электробизнесе, но тот общаться отказался. «На прямой вопрос о компании "Эл-энерго" и ее контрактах Кирющенко сначала заявил, что не понимает, о чем речь. Потом сказал, что он - не Кирющенко вообще и в конце концов разговор свелся к оскорблениям редакции Bihus.Info и журналистки», - сообщило издание «Украинская правда».
Сведения о деятельности Кирющенко после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году создают впечатление, что окружение президента (надеюсь - без его ведома) активно использовало близость к главе государства чтоб осваивать финансовые потоки в самых разных сферах.
Например, после сотрудничества с проектами студии «Квартал 95» Кирющенко, по данным журналистов, входил в состав комиссии, которая выбирала кинопроекты, которым будет выделено государственное финансирование.
С сентября 2023 года Кирющенко вместе с продюсером Артемом Колюбаевым (а это бывший бизнес-партнер по кинопроизводству главы Офиса президента Андрея Ермака) стал совладельцем компании-производителя БПЛА Culver. Продюсер и режиссер получили в компаниях, которые входят в Culver, по пять процентов.
Кино, телевидение, электроэнергия и даже производство беспилотников! Как говорится, талантливый человек талантлив во всем, если там есть государственные деньги.
На дне войны
Война как шторм в море: поднимает со дна и золото, и всякую муть. Пока одни воюют, а другие работают на победу, третьи торопятся обогатиться нечестным способом. Сервис Опендатабот зафиксировал в 2023 году рекордное количество приговоров по статье мошенничество - 3,1 тыс. Для сравнения: в 2021 году было 2,3 тысяч.
Аналитики сервиса отмечают, что значительная часть таких преступлений связана с арендой недвижимости. Мошенники пользуются сайтами бесплатных объявлений, выдают себя за собственников, получают задаток за аренду и исчезают. Страшно, что, как правило, жертвами такого обмана становятся беженцы. Но не все так однозначно.
Автору, который сам чуть не стал жертвой такой схемы, удалось вывести на откровенность одного из лже-риелтеров. Мошенник рассказал, что вынужден был уехать из Харькова в Киев от обстрелов. Найти другую работу в столице не удалось, а сайты по поиску вакансий переполнены объявлениями о найме для работы в «офисе».
Никто прямо не объясняет суть работы, бывает, что откровенно лгут. Во время личного собеседования выясняется, что «работа» - это обзвон по базам данных и развод людей на деньги. Риэлтерство - только одна из многих сфер такого «сервиса».
Из тридцати сделанных за день звонков эффективным может оказаться один, с выхлопом в 100 долларов (месячный договор на подбор списка объектов недвижимости для просмотров). Но учитывая, что в «офисе» таких работников 30 человек, то в сумме все они получают неплохой доход.
По словам источника, сейчас это чуть ли не основная сфера занятости молодежи, приезжающей в Киев. Уголовного преследования сотрудники таких «офисов» не боятся и не трудно догадаться почему.
Здесь можно много рассуждать о морали, но если молодой человек приехал в столицу в одних джинсах, а другой работы просто нет, то это проблема не только безработного переселенца, но и государства, которое не дало ему выбора.
По тюремным российским следам
О том, что уровень криминала в стране зашкаливает, можно догадаться и из слов министра юстиции Украины Дениса Малюськи. Аргументируя необходимость мобилизации в ВСУ заключенных тюрем, он сказал: «Мы выиграем в двух аспектах. Во-первых, у нас появятся военные. Во-вторых, нам не надо будет думать о том, как их охранять, кормить в условиях дефицита ресурсов и ограниченного количества тюрем».
По словам Малюськи, число людей в пенитенциарных учреждениях растет, а количество самих учреждений уменьшается. «Мы на каком-то этапе можем лопнуть, поэтому нам надо думать о том, как уменьшать число тех, о ком мы заботимся в наших учреждениях», - сказал чиновник.
Впрочем, рост количества заключенных министр объясняет появлением новых категорий преступников, которых раньше не было: «В частности, коллаборационистов, и их много. Раньше это были единичные случаи, сейчас - довольно массовое явление... Это новая категория, которая для нас является тяжелой, потому что их сложно из соображений безопасности размещать с другими заключенными. Это рискованно для их жизни и здоровья: другие заключенные такую категорию не любят. Есть еще категории, связанные с военной службой».
По словам Малюськи, «количество лиц на каждое учреждение из расчета на площадь учреждения растет, причем растет существенно. Это большая проблема, и ее нужно каким-то образом решать. Возможно, мобилизация станет тем рецептом, который нас спасет хотя бы на год или на два».
В Минюсте подсчитали, что мобилизовано может быть 10-20 тыс. заключенных. Причем министр допустил, что служить смогут даже убийцы. Да, а мы думали, что российский опыт нам не пригодится.
Предполагается, что служба такого контингента будет как добровольной контрактной, так и в «отдельных подразделениях». «Современная армия - это не только стрельба из автомата. Это много физической работы, не требующей использования оружия 24/7. Я думаю, что такие подразделения могут выполнять работы по построению инфраструктуры, инженерных сооружений, защитных сооружений. Наши военные много копают, я думаю, что здесь наши питомцы могут дать фору многим военным», - сказал министр.
Нужно отметить, что 10 апреля украинский парламент уже принял в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных. Им разрешается добровольная мобилизация осужденных за нетяжкие преступления. Но, если исходить из логики и целей Минюста, то можно предположить, что во втором чтении эти нормы могут быть изменены.
Впрочем, журналисты NGL.media уже обнаружили почти 11 тысяч случаев, когда обвиняемые в уголовных преступлениях добровольно мобилизуются, после чего суды останавливают рассмотрение их дел. Это касается не только виновных в смертельных ДТП или взяточничестве, но и насильников несовершеннолетних и пособников наемных убийц.
Журналисты проанализировали из всего массива остановленных из-за мобилизации дел 400 (их общее количество не указывается). Обнаружилось, что около ста обвиняемых (25%) по этим делам совершили преступления уже в статусе военных. По остальным делам в 95% случаев суды прекратили разбирательство после мобилизации обвиняемых.
Преимущественно речь идет о воровстве, наркотиках, тяжелых ДТП. Многие остановленные дела касаются коррупционных преступлений: присвоение или растрата имущества, взяточничество, злоупотребление служебным положением и т.п. «Когда изучаешь некоторые дела, возникают обоснованные подозрения, что новообращенные военнослужащие уклоняются таким образом от наказания», - пишет издание.
Показательный случай: Судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, сбивший насмерть во время комендантского часа нацгвардейца на блокпосту, обратился к суду с просьбой освободить его из-под стражи, чтоб он мог мобилизоваться. Во время происшествия судья был пьян и значительно превысил скорость. На суде предоставил письмо от 163 батальона терробороны из Нежина о готовности взять его на должность заместителя командира роты по – на минуточку! - морально-психологическому обеспечению.
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.