На пляже Пирита организуют ночное патрулирование

Эта мера безопасности позволит воспрепятствовать уничтожению пляжного инвентаря и появлению граффити на мусорных контейнерах и торговых киосках. Патруль будет работать каждый день с 22:00 до 2:00, когда существует повышенная потребность в надзоре.

«Мы хотим обеспечить чистоту и безопасность пляжной зоны Пирита для всех посетителей. Мы также надеемся уменьшить материальный ущерб пляжной зоны и гарантировать спокойствие членам нашего сообщества и посетителям пляжа, - отметила старейшина района Пирита Дорис Раудсепп. - Мы призываем всех посетителей соблюдать правила и сообщать патрулям о возможных проблемах».

И в этом году на пляже Пирита будет поднят голубой флаг, свидетельствующий об экологичности и чистоте воды для купания.