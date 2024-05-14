В пояснительном письме к законопроекту говорится, что в настоящее время постановлением правительства для водителей транспортных средств общего пользования установлен уровень владения языком B1, но, несмотря на это, имеется большое количество людей, знание эстонского языка которых не соответствует требованиям.

Уровень владения В1 означает, что таксист должен быть способен говорить на знакомую для него тему, например, о работе и свободном времени, а также мог кратко описать свои переживания, цели и взгляды.