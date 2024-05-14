Партия «Отечество» инициировала в Рийгикогу законопроект о внесении изменений в Закон о языке и Закон об общественном транспорте, который запретит выдачу карт обслуживания водителям такси, не владеющим эстонским языком. Поправка к закону была отклонена членами Рийгикогу.
В пояснительном письме к законопроекту говорится, что в настоящее время постановлением правительства для водителей транспортных средств общего пользования установлен уровень владения языком B1, но, несмотря на это, имеется большое количество людей, знание эстонского языка которых не соответствует требованиям.