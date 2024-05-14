Вт, 14.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Отечество» хочет избавиться от не владеющих языком таксистов (1)

Аймур-Яан Кескель
Copy
Изображение носит иллюстративный характер.
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

Партия «Отечество» инициировала в Рийгикогу законопроект о внесении изменений в Закон о языке и Закон об общественном транспорте, который запретит выдачу карт обслуживания водителям такси, не владеющим эстонским языком. Поправка к закону была отклонена членами Рийгикогу.

В пояснительном письме к законопроекту говорится, что в настоящее время постановлением правительства для водителей транспортных средств общего пользования установлен уровень владения языком B1, но, несмотря на это, имеется большое количество людей, знание эстонского языка которых не соответствует требованиям.

Уровень владения В1 означает, что таксист должен быть способен говорить на знакомую для него тему, например, о работе и свободном времени, а также мог кратко описать свои переживания, цели и взгляды.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх