ЕС окончательно утвердил миграционную реформу

После продолжавшихся почти десять лет дебатов Европейский союз окончательно утвердил обширную реформу миграционного законодательства. Во вторник, 14 мая, страны ЕС приняли формальное решение, подтвердив принятый Европарламентом пакет из десяти постановлений, предусматривающих значительное ужесточение Общеевропейского законодательства о предоставлении убежища (Geas).

Новые правила вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС. Затем страны Евросоюза будут обязаны в течение двух лет привести в соответствие национальные законодательства.

Реформа ужесточает правила для мигрантов из относительно безопасных стран. Она должна ограничить нелегальную иммиграцию в ЕС и ослабить нагрузку на Италию, Грецию и другие страны, в которые направляется основной поток нелегальной миграции.