В таллиннском районе Мустамяэ изменилась организация дорожного движения на пересечении улиц Тервизе и Сютисте-теэ: при повороте направо с Сютисте-теэ на Тервизе теперь необходимо уступать дорогу транспортному средству, поворачивающему налево с Сютисте-теэ на Тервизе.
На одном из перекрестков в Мустамяэ изменили схему движения
Максимально разрешенная скорость движения по Сютисте-теэ составляет 40 км/ч. По информации Центра дорожного мониторинга, многие водители проезжают перекресток по старой привычке, и это вызывает некоторое недоумение.
«Если вы за рулем, то держите глаза открытыми, замечайте, что порядок дорожного движения меняется», - предупредил центр.