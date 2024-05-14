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На одном из перекрестков в Мустамяэ изменили схему движения

Уве Гнадентайх
, журналист
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Новая схема движения на перекрестке в Мустамяэ.
Новая схема движения на перекрестке в Мустамяэ. Фото: Liiklusjärelevalvekeskus

В таллиннском районе Мустамяэ изменилась организация дорожного движения на пересечении улиц Тервизе и Сютисте-теэ: при повороте направо с Сютисте-теэ на Тервизе теперь необходимо уступать дорогу транспортному средству, поворачивающему налево с Сютисте-теэ на Тервизе.

Максимально разрешенная скорость движения по Сютисте-теэ составляет 40 км/ч. По информации Центра дорожного мониторинга, многие водители проезжают перекресток по старой привычке, и это вызывает некоторое недоумение.

«Если вы за рулем, то держите глаза открытыми, замечайте, что порядок дорожного движения меняется», - предупредил центр.

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