На одном из перекрестков в Мустамяэ изменили схему движения

В таллиннском районе Мустамяэ изменилась организация дорожного движения на пересечении улиц Тервизе и Сютисте-теэ: при повороте направо с Сютисте-теэ на Тервизе теперь необходимо уступать дорогу транспортному средству, поворачивающему налево с Сютисте-теэ на Тервизе.