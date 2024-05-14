Грузинский парламент принял скандальный законопроект «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на массовые протесты

Законопроект в третьем чтении поддержали 84 депутата. 30 проголосовали против. Согласно законопроекту, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организаций, проводящих интересы иностранной силы».

Им надо будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве «проводника» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере 25 тыс. лари (около 9,5 тыс. долларов).

Обсуждение в парламенте проходило на фоне массовых протестов в центре Тбилиси, которые нередко заканчивались столкновениями митингующих с полицией и задержаниями.

В самом парламенте во вторник снова был задействован так называемый желтый уровень. Пропускали на заседание только съемочные группы телеканалов, в то время как журналисты печатных и интернет-СМИ (многих из них новый закон коснется напрямую) попасть на заседание так и не смогли.

Такие же правила действовали во время рассмотрения законопроекта в первом и втором чтениях.

Во вторник у здания парламента на проспекте Руставели вновь собрались митингующие. Студенты, которые принимают активное участие в протестах, прошли шествием к зданию парламента.

Студенческие движения некоторых государственных и частных вузов с понедельника не заходят в аудитории и отказываются посещать лекции, требуя отзыва законопроекта. Солидарность со студентами выразила часть профессуры и преподавательского состава.