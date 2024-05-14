В Тарту потратят 400 000 евро на ремонт школы и детского сада

Перевод: Павел Соболев

Во вторник городская управа признала OÜ FastFix Ehitus победителем тендера на ремонт помещений групп детского сада «Аннике», о чем сообщила пресс-служба управы Тарту.

Объем заказанных работ предусматривает ремонт помещений трех групп. В ходе ремонта будут уложены новые полы, реконструированы электросистемы, отремонтированы трубы водоснабжения и канализации, также будет заменено освещение. Ремонт будет проведен с июня по октябрь, стоимость работ составляет 213 923 евро.

OÜ BauEst выиграла тендер на ремонт Таммеской школы, сделав ценовое предложение в 180 525 евро. В школе отремонтируют бассейн, обновят технологическое оборудование кухни, а также построят два новых небольших класса. Работы запланированы на период с 13 июня по 20 августа.