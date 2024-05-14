Во Франции напали на фургон, перевозивший заключенного. Убиты двое сотрудников тюрьмы. Заключенный сбежал вместе с нападавшими

Как уточняет BFM TV, нападение произошло около 11 утра по местному времени около пункта оплаты проезда по платной дороге. Заключенного перевозили из города Руан.

Нападавшие находились в автомобилях Audi и BMW. Она застрелили по меньшей мере двух сотрудников тюрьмы, участвовавших в перевозке заключенного. Источник Le Figaro в полиции сообщает о трех погибших. Еще три человека «серьезно ранены», заявил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

После перестрелки нападавшие и заключенный скрылись, их разыскивают. В розыске сбежавших участвуют порядка 200 полицейских. Сообщается также, что один из нападавших ранен.

По информации BFM TV, сбежавшему заключенному 30 лет. На прошлой неделе его приговорили к 18 месяцам лишения свободы за серию краж из супермаркетов и магазинов пригороде Эвре (город в Нормандии) в течение нескольких месяцев 2019 года. Ему также предъявлено обвинение в покушении на убийство в городе Сент-Этьен-дю-Рувре и обвинение в умышленном убийстве в Марселе, совершенном в июне 2022 года.

«Сегодняшнее нападение, в результате которого погибли тюремные служащие, стало шоком для всех нас. Страна поддерживает семьи, раненых и их коллег. Делается все, чтобы найти виновных в этом преступлении, чтобы правосудие свершилось во имя французского народа», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.