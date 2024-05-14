В ходе работ по разминированию было обезврежено 256 взрывных устройств

Среди находок были снаряды, ручные гранаты, ракеты, противотанковые мины, взрыватели и патроны. Самая крупная находка была обнаружена недалеко от Синимяэ - ракета калибра 132 мм советского производства.

Всего в районе поисков работали семь саперов и помощников саперов, которым помогал один сапер Сил обороны. Работы проводились с 7 по 9 мая.

«Работы прошли успешно, и мы обнаружили множество находок, а также получили более полное представление о регионе, где будут проходить следующие крупные поиски. Для нас важно обезвредить каждое опасное взрывное устройство, так как это позволяет обеспечить безопасность населения и безопасную жизненную среду», - сказал главный сапер восточно-эстонской группы разминирования Центра разминирования Спасательного департамента Расмус Рооден.

Саперы призывают всегда сообщать о найденных взрывных устройствах, звоня по номеру экстренной службы 112. На этот номер следует звонить даже в случае подозрения на наличие взрывного устройства. За добровольную сдачу взрывчатых веществ и взрывных устройств наказания не последует.