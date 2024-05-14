Умерла 53-летняя эстонская художница

Камилле Саабре училась в Эстонской академии художеств с 1990 по 1995 год, а в 1994 году она совершенствовала свои навыки живописи в качестве студентки по обмену в Род-Айлендской школе дизайна в США.

Саабре работала художником-фрилансером в Таллинне, Нью-Йорке и Цюрихе. Кроме того, в разные годы Саабре работала учителем рисования в Сауэской музыкальной школе, проводя летние лагеря для школьников, учителем рисования в Артеской гимназии и вела для детей художественный кружок. Она работала руководителем по искусству и дизайну в маркетинговой компании Inorek & Grey и рекламном агентстве Kala Ruudus, а также менеджером по маркетингу в компании информационных технологий Devtraining.

Камилле Саабре с 1994 года участвовал в выставках в Эстонии, а также в Италии, Финляндии, Латвии, США и Швейцарии. В 2019 году она представляла Эстонию на Пекинской международной художественной биеннале.

Саабре была членом Союза художников Эстонии с 2014 года, а также была членом Союза живописцев Эстонии. Помимо живописи, Саабре проиллюстрировала художественные произведения и детские книги.

Творениям Саабре присущи минималистичные, простые, но мощные мотивы из повседневной жизни. В последние годы она сосредоточилась на рисовании цветов и фруктов, усиливая детали знакомых всем цветов и фруктов до впечатляющей монументальности. Целью монументальных изображений фруктов и цветов было пробудить у людей стремление к более чистому и идеальному миру, дремлющему в разочарованиях повседневной жизни.

Выражаем соболезнования родным и близким.