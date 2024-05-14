Вероятное использование Сил обороны Эстонии в Украине - крайне серьезный вопрос, поэтому очень жаль, что вокруг этой темы возникла путаница, когда советник президента по безопасности и министр обороны, похоже, придерживаются разных мнений. Об этом заявил член комиссии Рийгикогу по гособороне Раймонд Кальюлайд.
Раймонд Кальюлайд об отправке войск Эстонии в Украину: это серьезный информационный ляп
«Это откровенный ляп в сфере стратегической коммуникации, которого следовало бы избежать и последствия которого теперь должны быть ликвидированы в сотрудничестве конституционных институтов. Крайне важно, чтобы правительство, администрация президента и Рийгикогу тесно сотрудничали в вопросах обороны и безопасности. Это обязанность всех партий. В Рийгикогу вопрос об использовании Сил обороны в Украине не обсуждался ни на одном уровне - ни на пленарном заседании, ни в комиссии по обороне. Нет данных и о том, что правительство обсуждало бы этот вопрос, - отметил член Социал-демократической партии Кальюлайд.
Он также отметил, что правительство не может принимать решение об отправке подразделений Сил обороны в Украину - согласно Конституции, такое решение находится в компетенции Рийгикогу.
«Если в будущем правительство Эстонии действительно планирует предложить Рийгикогу отправить Силы обороны в Украину, то эстонский народ имеет полное право ожидать и рассчитывать услышать это непосредственно от правительства, а не от члена конституционного учреждения через иностранные СМИ. Это само собой разумеется в парламентском правовом государстве», - подчеркнул Кальюлайд.
По его словам, приоритетом сейчас является оказание военной помощи Украине.