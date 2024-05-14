Раймонд Кальюлайд об отправке войск Эстонии в Украину: это серьезный информационный ляп

«Это откровенный ляп в сфере стратегической коммуникации, которого следовало бы избежать и последствия которого теперь должны быть ликвидированы в сотрудничестве конституционных институтов. Крайне важно, чтобы правительство, администрация президента и Рийгикогу тесно сотрудничали в вопросах обороны и безопасности. Это обязанность всех партий. В Рийгикогу вопрос об использовании Сил обороны в Украине не обсуждался ни на одном уровне - ни на пленарном заседании, ни в комиссии по обороне. Нет данных и о том, что правительство обсуждало бы этот вопрос, - отметил член Социал-демократической партии Кальюлайд.