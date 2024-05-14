Департамент здоровья сообщил в социальных сетях, что рост заболеваемости связан с увеличением доли невакцинированных детей, что увеличивает риск вспышек коклюша в Эстонии.

«Коклюшем могут заболеть люди любого возраста, но наиболее уязвимы к этой болезни именно маленькие дети, для которых она может обернуться смертью», - сообщил представитель Департамента здоровья.

На первом этапе коклюш напоминает обычную простуду. Однако, по данным Департамента здоровья, после простудоподобного периода следует более тяжелая форма болезни. Затем начинается период приступов коклюша, который может длиться до десяти недель.

Департамент здоровья напомнил, что коклюш - это болезнь, которую можно предотвратить с помощью вакцины. Первая доза вакцины против коклюша вводится детям в возрасте трех месяцев, последняя - в возрасте 15-16 лет.