Британская разведка считает китайских хакеров реальной и растущей киберугрозой для всего мира

«Нарастающие дестабилизирующие действия китайских властей несут риски для международно принятых ценностей и норм», - подчеркнула она, выступая в Бирмингеме на конференции по вопросам кибербезопасности.

По словам Кист-Батлер, «непосредственные угрозы» продолжают исходить также со стороны России и Ирана, однако больше всего сил и ресурсов у GCHQ уходит именно на нейтрализацию хакерских нападений из КНР.

В первую очередь это объясняется тем, что «Китай создал продвинутый набор кибервозможностей», уточнила она, а для организации нападений им все чаще используется «растущая коммерческая экосистема хакерских компаний и продавцов баз данных».

Таким образом, «для Великобритании Китай представляет собой источник весьма реальной и растущей киберугрозы», резюмировала глава спецслужбы.

На заявление мгновенно отреагировал британский МИД, заявив, что уже вызвал для объяснения по этому поводу китайского посла.

Энн Кист-Батлер. Фото: PA Media

«Острая и глобальная» российская угроза

Это первое публичное выступление Энн Кист-Батлер в новой роли: электронную разведку Британии она возглавила чуть меньше года назад, сменив на посту Джереми Флеминга.

Говоря об угрозе со стороны Москвы, Кист-Батлер отметила растущее взаимодействие российских спецслужб с якобы независимыми «прокси-группами», нанимаемыми для организации и проведения «хакерских атак, а также операций по физическому наблюдению и саботажу» за рубежом.

Если раньше, по ее словам, Россия лишь «создавала для таких групп подходящие условия», то теперь она их «взращивает и наставляет» - а в некоторых случаях, похоже, даже «координирует физические атаки против стран Запада».

Российскую угрозу глава GCHQ назвала «острой и глобальной» - не в последнюю очередь из-за идущей в Украине масштабной войны.

Кист-Батлер также заверила собравшихся, что эксперты GCHQ продолжают тесно работать с коллегами из Украины, чтобы не дать подорвать кибернетический потенциал страны, и делится с Киевом крайне важными разведданными.

Про Иран было сказано лишь, что Тегеран активно наращивает кибершпионаж. «Хотя там не всегда используют самые современные возможности для проведения операций, недооценивать их не стоит», - добавила она.