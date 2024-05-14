«Безответственные действия» китайских хакеров, пользующихся поддержкой властей страны, представляют собой растущую угрозу как для Великобритании, так и для всего мира, заявила Энн Кист-Батлер, глава британского Центра правительственной связи (GCHQ), спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.
Британская разведка считает китайских хакеров реальной и растущей киберугрозой для всего мира
«Нарастающие дестабилизирующие действия китайских властей несут риски для международно принятых ценностей и норм», - подчеркнула она, выступая в Бирмингеме на конференции по вопросам кибербезопасности.
По словам Кист-Батлер, «непосредственные угрозы» продолжают исходить также со стороны России и Ирана, однако больше всего сил и ресурсов у GCHQ уходит именно на нейтрализацию хакерских нападений из КНР.
В первую очередь это объясняется тем, что «Китай создал продвинутый набор кибервозможностей», уточнила она, а для организации нападений им все чаще используется «растущая коммерческая экосистема хакерских компаний и продавцов баз данных».
Таким образом, «для Великобритании Китай представляет собой источник весьма реальной и растущей киберугрозы», резюмировала глава спецслужбы.
На заявление мгновенно отреагировал британский МИД, заявив, что уже вызвал для объяснения по этому поводу китайского посла.
«Острая и глобальная» российская угроза
Это первое публичное выступление Энн Кист-Батлер в новой роли: электронную разведку Британии она возглавила чуть меньше года назад, сменив на посту Джереми Флеминга.
Говоря об угрозе со стороны Москвы, Кист-Батлер отметила растущее взаимодействие российских спецслужб с якобы независимыми «прокси-группами», нанимаемыми для организации и проведения «хакерских атак, а также операций по физическому наблюдению и саботажу» за рубежом.
Если раньше, по ее словам, Россия лишь «создавала для таких групп подходящие условия», то теперь она их «взращивает и наставляет» - а в некоторых случаях, похоже, даже «координирует физические атаки против стран Запада».
Российскую угрозу глава GCHQ назвала «острой и глобальной» - не в последнюю очередь из-за идущей в Украине масштабной войны.
Кист-Батлер также заверила собравшихся, что эксперты GCHQ продолжают тесно работать с коллегами из Украины, чтобы не дать подорвать кибернетический потенциал страны, и делится с Киевом крайне важными разведданными.
Про Иран было сказано лишь, что Тегеран активно наращивает кибершпионаж. «Хотя там не всегда используют самые современные возможности для проведения операций, недооценивать их не стоит», - добавила она.