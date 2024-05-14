Недавно ко мне обратился человек, который заметил в группе в социальной сети пост с просьбой о финансовой помощи девушке, которую якобы бросили на улице с грудным ребенком на руках. В квартире, где, как сообщается, поселилась девушка, нет ни электричества, ни отопления. Денег нет, город чужой, и не у кого попросить помощи.
Для подписчиков
ВЕБ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ ⟩ Есть те, кто никогда не слышал о мошеннических звонках или фишинговых сообщениях
Автор публикации якобы встретил на детской площадке грустную девушку с коляской и предложил ей, что он обратится к людям в Facebook с просьбой помочь оплатить счета за коммунальные услуги и сам в качестве посредника доставит пожертвованные деньги нуждающейся.