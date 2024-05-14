ВЕБ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ Есть те, кто никогда не слышал о мошеннических звонках или фишинговых сообщениях

Автор публикации якобы встретил на детской площадке грустную девушку с коляской и предложил ей, что он обратится к людям в Facebook с просьбой помочь оплатить счета за коммунальные услуги и сам в качестве посредника доставит пожертвованные деньги нуждающейся.

Обратившийся ко мне человек с подозрением отнесся к тому, что публикация была сделана анонимным пользователем и при обращении к автору публикации тот попросил перевести деньги на счет его несовершеннолетнего ребенка. Этот человек обратился ко мне с просьбой, чтобы полиция проверила ситуацию, ведь если у несчастной молодой матери действительно беда с малышом, он бы сразу и с большими усилиями оказал бы помощь.