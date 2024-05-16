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ФОТО Студия Скульской опять удивляет: «Помилостивей к слабостям пера – их сгладить постарается игра»

Вера Копти
, журналист
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Сцена из спектакля. На переднем плане исполнители роли Поэта Сергей Большаков, Дмитрий Соколов и Илья Пилюков.
Сцена из спектакля. На переднем плане исполнители роли Поэта Сергей Большаков, Дмитрий Соколов и Илья Пилюков. Фото: Елена Кузнецова

Насчет слабостей пера – это я про себя. Рецензия – жанр совсем неблагодарный. Рецензия на спектакль актеров-любителей – вдвойне. Рецензия на спектакль поэтической студии – вообще на грани подвига.

Часто театральные студии, в которых лицедействуют дети и подростки, пытаются создать сюжетную постановку «по мотивам». А результатом становится школярское чтение по ролям какой-нибудь классической или, наоборот, сверхсовременной пьесы. 

Руководитель студии «Поэтическое содружество» при Союзе писателей Эстонии  Елена Скульская вполне могла бы адаптировать для исполнения что-то из театральной классики, но не делала этого никогда, оставаясь верной своему кредо: поэтическому театру, фарсу, буффонаде, стилистическим и смысловым загадкам, разгадывать которые за много лет сотворчества наловчились ее воспитанники и поднаторели постоянные зрители.

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