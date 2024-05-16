ФОТО Студия Скульской опять удивляет: «Помилостивей к слабостям пера – их сгладить постарается игра»

Часто театральные студии, в которых лицедействуют дети и подростки, пытаются создать сюжетную постановку «по мотивам». А результатом становится школярское чтение по ролям какой-нибудь классической или, наоборот, сверхсовременной пьесы.

Руководитель студии «Поэтическое содружество» при Союзе писателей Эстонии Елена Скульская вполне могла бы адаптировать для исполнения что-то из театральной классики, но не делала этого никогда, оставаясь верной своему кредо: поэтическому театру, фарсу, буффонаде, стилистическим и смысловым загадкам, разгадывать которые за много лет сотворчества наловчились ее воспитанники и поднаторели постоянные зрители.