Насчет слабостей пера – это я про себя. Рецензия – жанр совсем неблагодарный. Рецензия на спектакль актеров-любителей – вдвойне. Рецензия на спектакль поэтической студии – вообще на грани подвига.
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ФОТО ⟩ Студия Скульской опять удивляет: «Помилостивей к слабостям пера – их сгладить постарается игра»
Часто театральные студии, в которых лицедействуют дети и подростки, пытаются создать сюжетную постановку «по мотивам». А результатом становится школярское чтение по ролям какой-нибудь классической или, наоборот, сверхсовременной пьесы.