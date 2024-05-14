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Фото Вопрос читателя: что за странное сооружение появилось на шоссе?

rus.postimees.ee
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Фото: Lugeja foto

В редакцию Saarte Hääl читатель прислал фотографию, которая была сделана в прошлую пятницу утром на шоссе в Куйвасту: на обочинах и над дорогой был возведен объект, назначение которого определить оказалось не так просто.

Звучали разные версии: может, это связано с учениями «Весенний шторм», а может, там установят какую-нибудь рекламу. Последнее, правда, было исключено сразу, ведь на обочине шоссе такие вещи запрещены.

Однако в Департаменте транспорта хватило лишь мимолетного взгляда на фотографию, чтобы объяснить, что же это за сооружение.

«На фотографии изображен монтаж высоковольтной линии компанией Connecto Eesti», - ответила руководитель отдела коммуникации Департамента транспорта Кай Симсон.

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