В редакцию Saarte Hääl читатель прислал фотографию, которая была сделана в прошлую пятницу утром на шоссе в Куйвасту: на обочинах и над дорогой был возведен объект, назначение которого определить оказалось не так просто.
Фото ⟩ Вопрос читателя: что за странное сооружение появилось на шоссе?
Звучали разные версии: может, это связано с учениями «Весенний шторм», а может, там установят какую-нибудь рекламу. Последнее, правда, было исключено сразу, ведь на обочине шоссе такие вещи запрещены.
Однако в Департаменте транспорта хватило лишь мимолетного взгляда на фотографию, чтобы объяснить, что же это за сооружение.
«На фотографии изображен монтаж высоковольтной линии компанией Connecto Eesti», - ответила руководитель отдела коммуникации Департамента транспорта Кай Симсон.