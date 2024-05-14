Из-за инвестиционных мошенников мужчина потерял более 50 000 евро

В понедельник в полицию обратился 53-летний мужчина, который сообщил, что в начале апреля увидел в интернете рекламу инвестиций от Atlas Finance. Он перешел на сайт и зарегистрировался как пользователь, передал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны в BNS.

Затем мужчина получил звонок через Telegram от мошенника, который попросил его скачать программу удаленного доступа AnyDesk и создать учетную запись на торговой платформе www.atlas-finance.info.

Мужчина сделал несколько вкладов на платформу и взял кредиты в разных банках. Он не смог вывести деньги с платформы, и от него потребовали дополнительных платежей. В результате мошенничества мужчина потерял как минимум 50 906 евро.