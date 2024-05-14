МНЕНИЕ Утверждения EKRE о ненадежности э-голосования являются злонамеренным манипулированием

В свете предстоящих выборов в Европарламент разумно проанализировать основанную на фактах информацию и признать, что электронное голосование является удобной и современной, а также безопасной системой.
Благодаря этой системе невозможно потерять голоса, подать их несколько раз или фальсифицировать. Тот факт, что число электронных избирателей постоянно растет с момента введения электронных выборов, является признаком надежности. На последних выборах более половины избирателей проголосовали с помощью электронных средств.
Это не вопрос принятия на веру
К электронным выборам нельзя подходить на основе веры или личной интуиции, как всегда делала EKRE. Утверждение, циркулирующее в определенных кругах, о том, что система электронного голосования ненадежна, остается необоснованным. Неясно, в чем, по мнению скептиков, заключается ненадежность системы, а также по какой причине можно сделать вывод о ненадежности всех сервисов, работающих в стране в электронном виде - от заказа карт медицинского страхования и хранения личных данных до подачи нотариальных документов.
Аргумент о небезопасности электронных выборов - это преднамеренная и злонамеренная манипуляция, направленная на усиление недоверия к результатам выборов. Те, кто знает, как работают электронные выборы, и знаком с публичной информацией, доступной каждому, не сомневаются в безопасности онлайн-голосования. Практика показала, что электронное голосование в Эстонии как минимум так же безопасно, как и голосование с помощью бюллетеней. Подтверждением этому является и тот факт, что с момента введения электронного голосования в Эстонии в 2005 году не было выявлено никаких инцидентов, влияющих на результаты выборов.