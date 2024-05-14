МНЕНИЕ Утверждения EKRE о ненадежности э-голосования являются злонамеренным манипулированием

Перевод: Павел Соболев

В свете предстоящих выборов в Европарламент разумно проанализировать основанную на фактах информацию и признать, что электронное голосование является удобной и современной, а также безопасной системой.

Благодаря этой системе невозможно потерять голоса, подать их несколько раз или фальсифицировать. Тот факт, что число электронных избирателей постоянно растет с момента введения электронных выборов, является признаком надежности. На последних выборах более половины избирателей проголосовали с помощью электронных средств.

Это не вопрос принятия на веру

К электронным выборам нельзя подходить на основе веры или личной интуиции, как всегда делала EKRE. Утверждение, циркулирующее в определенных кругах, о том, что система электронного голосования ненадежна, остается необоснованным. Неясно, в чем, по мнению скептиков, заключается ненадежность системы, а также по какой причине можно сделать вывод о ненадежности всех сервисов, работающих в стране в электронном виде - от заказа карт медицинского страхования и хранения личных данных до подачи нотариальных документов.