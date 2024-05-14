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МНЕНИЕ Утверждения EKRE о ненадежности э-голосования являются злонамеренным манипулированием

, депутат Рийгикогу
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Ханах Лахе.
Ханах Лахе. Фото: Sander Ilvest / Postimees
  • Практика показала, что э-голосование в Эстонии как минимум так же безопасно, как и бумажное
  • На международном уровне также много раз подтверждалось, что наши э-выборы безопасны и надежны
  • Более половины голосов, поданных на последних выборах в Рийгикогу, были поданы электронно

В минувший четверг EKRE инициировала интенсивную дискуссию в Рийгикогу, чтобы привлечь внимание к заблуждению о том, что электронные выборы в Эстонии ненадежны и даже фальсифицируются. Критически оценивает инициативу EKRE член Рийгикогу Ханах Лахе (Партия реформ).

Перевод: Павел Соболев

В свете предстоящих выборов в Европарламент разумно проанализировать основанную на фактах информацию и признать, что электронное голосование является удобной и современной, а также безопасной системой.

Благодаря этой системе невозможно потерять голоса, подать их несколько раз или фальсифицировать. Тот факт, что число электронных избирателей постоянно растет с момента введения электронных выборов, является признаком надежности. На последних выборах более половины избирателей проголосовали с помощью электронных средств.

Это не вопрос принятия на веру

К электронным выборам нельзя подходить на основе веры или личной интуиции, как всегда делала EKRE. Утверждение, циркулирующее в определенных кругах, о том, что система электронного голосования ненадежна, остается необоснованным. Неясно, в чем, по мнению скептиков, заключается ненадежность системы, а также по какой причине можно сделать вывод о ненадежности всех сервисов, работающих в стране в электронном виде - от заказа карт медицинского страхования и хранения личных данных до подачи нотариальных документов.

Аргумент о небезопасности электронных выборов - это преднамеренная и злонамеренная манипуляция, направленная на усиление недоверия к результатам выборов. Те, кто знает, как работают электронные выборы, и знаком с публичной информацией, доступной каждому, не сомневаются в безопасности онлайн-голосования. Практика показала, что электронное голосование в Эстонии как минимум так же безопасно, как и голосование с помощью бюллетеней. Подтверждением этому является и тот факт, что с момента введения электронного голосования в Эстонии в 2005 году не было выявлено никаких инцидентов, влияющих на результаты выборов.

Международное признание

Возникает вопрос, почему такая же система электронных выборов не используется в других странах Европы, если у нас она настолько безопасна и эффективна? Система электронных выборов Эстонии уникальна и несравнима с другими странами, поскольку наша система, как система развитой цифровой страны, имеет несколько особенностей. Прочно укоренившаяся цифровая идентификация и технологии позволяют идентифицировать человека в Интернете с помощью личного идентификационного номера, обязательного удостоверения личности или цифровой подписи, эквивалентной рукописной. Эстонское государство также имеет подробный и действующий реестр населения, который дает четкое представление о населении и местожительстве.

Кроме того, сильная криптография обеспечивает конфиденциальность и целостность электронного голосования. Инфраструктура интернет-голосования создана только для электронного голосования и контролируется государством. Поскольку ни одна другая страна не использовала гарантированную и защищенную цифровую идентификацию, ни одна другая страна и не смогла внедрить систему электронного голосования, подобную Эстонии.

На международном уровне также неоднократно подтверждалось, что электронные выборы в Эстонии безопасны и надежны. За прошедшие годы ОБСЕ подготовила несколько отчетов, и ни в одном из них не утверждается, что электронное голосование небезопасно. Были сделаны предложения по улучшению системы, но система голосования всегда оценивалась как безопасная.

Относительно выборов 2024 года в отчете ОБСЕ отмечается следующее: «...доверие общества к электронному голосованию остается высоким, что обусловлено прозрачностью системы и тем, что интернет-голосование, которое используется с 2005 года, уже стало устоявшейся практикой. В целом электронное голосование организуется профессионально и прозрачно с должным вниманием к точности и безопасности систем…»

Доверие велико

Приятно отметить, что большое количество эстонцев по-прежнему доверяет электронным выборам, о чем свидетельствует большое количество участников электронного голосования. Если в 2005 году в выборах Рийгикогу электронным голосованием участвовало 9 317 избирателей, то в выборах в Рийгикогу 2023 года принял участие 613 801 избиратель, из которых 313 514 проголосовали электронно, что составляет около 51,1 процента от числа отдавших свой голос.

Это означает, что более половины голосов, поданных на последних выборах в Рийгикогу, были поданы посредством электронного голосования. Исследование, проведенное Михкелем Солваком и Пирет Эхин по использованию электронного удостоверения личности и электронным выборам, пришло к выводу, что недоверие у человека к электронным выборам вызывает отсутствие у него предыдущего опыта подачи голоса таким образом. У человека просто нет положительного пользовательского опыта.

Чем больше людей в какой-то момент примет решение в пользу электронного голосования, тем больше людей будут делать и впредь выбор в пользу такого формата голосования, потому что это простой и быстрый способ честно отдать свой голос.

Каждый должен понимать, насколько уникальна возможность удобного электронного голосования, где бы вы в данный момент ни находились. Это особенность Эстонии и результат долгой работы многих мудрых эстонцев, плоды которой мы можем пожинать сегодня. Несмотря на существование защищенной системы электронных выборов, почивать на лаврах нельзя, система регулярно обновляется, а также проверяется корректность подачи голосов в центральную систему.

Я считаю, что если бы на последних выборах количество голосов в пользу EKRE, отданных электронно, было бы выше, мы бы сегодня не услышали в Рийгикогу необоснованных заявлений о мошенничестве и нечестных электронных системах, связанных с электронными выборами.

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