КОЛОНКА POSTIMEES Течет нефть, течет и кровь

Postimees пишет, что Евросоюз планирует принять какие-то более серьезные меры в отношении российского теневого флота. Последнее означает, что судно не плавает напрямую под российским флагом, а используется Россией в своих интересах, что позволило Москве уклоняться от санкций и использовать деньги от экспорта нефти для войны в Украине. Кроме того, теневой флот стал одной из причин, почему потолок цен на российскую нефть не сработал так, как ожидалось. В 2022 году потолок цен на нефть был согласован на уровне 60 долларов за баррель, хотя в Эстонии ожидали, что будет 30–40 долларов.

Однако уже тогда, когда был введен потолок цен, раздавались голоса, что этого недостаточно, чтобы остановить российскую военную машину. Статистика сурова. В Postimees писали 6 мая, что нефтегазовые доходы России увеличились на 79 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув в общей сложности 32 миллиардов долларов. В конце апреля, например, анализ Financial Times показал, что западные банки в России уплатили налогов на более чем 800 миллионов евро, что в четыре раза больше довоенного уровня. Кроме того, контролируемый государством Сбербанк недавно сообщил о самой крупной прибыли и выплате дивидендов в своей истории – 8 миллиардов долларов США.

Кремль похож на умного злодея из криминального романа, которого сыщики, а в данном случае Запад, никак не могут поймать.