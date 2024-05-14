Распространенные на Западе разговоры о скором и неизбежном коллапсе российской экономики не соответствуют действительности. 1917 год не повторился. В то время как Россия играла на полную ставку, заключая сделки с Китаем, Ираном и так называемым глобальным Югом, на Западе, экономически в несколько раз более мощном, чем Россия, спорили друг с другом и не действовали единым блоком. Нельзя сказать, что санкции не работали, но их эффект оказался недостаточным.
Кремль похож на умного злодея из криминального романа, которого сыщики, а в данном случае Запад, никак не могут поймать. Который способен думать на несколько шагов опережая детективов.
Успешное финансирование военной машины Кремля означает, что Россия смогла начать наступлние, например, в направлении Харькова. В то же время анализ показал, что атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы были более эффективными, чем западные санкции. Хотя США наказывали Украине не нападать на эти заводы.
По сути, все люди и компании, ведущие бизнес с Россией, могли бы понять, что все это кровавые деньги. Эстонские дипломаты должны сделать все возможное, чтобы Евросоюз выступил единым блоком против России, в очередной раз подняв вопрос о потолке цен. Тогда разговоры о европейском единстве не будут тоже пустыми.