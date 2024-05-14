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КОЛОНКА POSTIMEES Течет нефть, течет и кровь

rus.postimees.ee
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Карикатура дня.
Карикатура дня. иллюстрация: Urmas Nemvalts
  • Евросоюз борется с теневым флотом России
  • Влияние западных санкций до сих пор недостаточно
  • Европа должна действовать как единый блок против России

Эстония должна всячески способствовать попыткам Евросоюза ввести новые санкции против России и усилить старые. В двигатель кремлевской военной машины необходимо насыпать песок.

Postimees пишет, что Евросоюз планирует принять какие-то более серьезные меры в отношении российского теневого флота. Последнее означает, что судно не плавает напрямую под российским флагом, а используется Россией в своих интересах, что позволило Москве уклоняться от санкций и использовать деньги от экспорта нефти для войны в Украине. Кроме того, теневой флот стал одной из причин, почему потолок цен на российскую нефть не сработал так, как ожидалось. В 2022 году потолок цен на нефть был согласован на уровне 60 долларов за баррель, хотя в Эстонии ожидали, что будет 30–40 долларов.

Однако уже тогда, когда был введен потолок цен, раздавались голоса, что этого недостаточно, чтобы остановить российскую военную машину. Статистика сурова. В Postimees писали 6 мая, что нефтегазовые доходы России увеличились на 79 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув в общей сложности 32 миллиардов долларов. В конце апреля, например, анализ Financial Times показал, что западные банки в России уплатили налогов на более чем 800 миллионов евро, что в четыре раза больше довоенного уровня. Кроме того, контролируемый государством Сбербанк недавно сообщил о самой крупной прибыли и выплате дивидендов в своей истории – 8 миллиардов долларов США.

Кремль похож на умного злодея из криминального романа, которого сыщики, а в данном случае Запад, никак не могут поймать.

Понятно, что Россия не начала полномасштабную войну в Украине без экономической подготовки. Хотя Москва надеялась на быстрый успех в наступлении на Киев в 2022 году, на военные нужды была собрана солидная сумма денег. И Москве удавалось постоянно увеличивать эту сумму во время войны. И это несмотря на санкции Евросоюза и США.

Распространенные на Западе разговоры о скором и неизбежном коллапсе российской экономики не соответствуют действительности. 1917 год не повторился. В то время как Россия играла на полную ставку, заключая сделки с Китаем, Ираном и так называемым глобальным Югом, на Западе, экономически в несколько раз более мощном, чем Россия, спорили друг с другом и не действовали единым блоком. Нельзя сказать, что санкции не работали, но их эффект оказался недостаточным.

Кремль похож на умного злодея из криминального романа, которого сыщики, а в данном случае Запад, никак не могут поймать. Который способен думать на несколько шагов опережая детективов.

Успешное финансирование военной машины Кремля означает, что Россия смогла начать наступлние, например, в направлении Харькова. В то же время анализ показал, что атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы были более эффективными, чем западные санкции. Хотя США наказывали Украине не нападать на эти заводы.

По сути, все люди и компании, ведущие бизнес с Россией, могли бы понять, что все это кровавые деньги. Эстонские дипломаты должны сделать все возможное, чтобы Евросоюз выступил единым блоком против России, в очередной раз подняв вопрос о потолке цен. Тогда разговоры о европейском единстве не будут тоже пустыми.

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