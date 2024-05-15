«Вайно давно не считает себя эстонцем»: первый премьер Путина о рисках для Эстонии после отставки Шойгу

Уроженец Таллинна Антон Вайно в должности главы администрации президента Путина и экономист Андрей Белоусов в кремле министра обороны РФ нужны Путину для организации войны на истощение Украины, считает политик Михаил Касьянов.

После внезапной замены министра обороны Шойгу на экономиста Белоусова Rus.Postimees обратился за комментариями к тому, на кого новый главный чиновник российской армии работал в начале нулевых. Кадровые решения Путина нам прокомментировал премьер-министр РФ в 2000-2004 годах Михаил Касьянов.