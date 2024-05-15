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«Вайно давно не считает себя эстонцем»: первый премьер Путина о рисках для Эстонии после отставки Шойгу

Иван Скрябин
, журналист
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Уроженец Таллинна Антон Вайно в должности главы администрации президента Путина и экономист Андрей Белоусов в кремле министра обороны РФ нужны Путину для организации войны на истощение Украины, считает политик Михаил Касьянов.
Уроженец Таллинна Антон Вайно в должности главы администрации президента Путина и экономист Андрей Белоусов в кремле министра обороны РФ нужны Путину для организации войны на истощение Украины, считает политик Михаил Касьянов. Фото: Reuters / Scanpix

После внезапной замены министра обороны Шойгу на экономиста Белоусова Rus.Postimees обратился за комментариями к тому, на кого новый главный чиновник российской армии работал в начале нулевых. Кадровые решения Путина нам прокомментировал премьер-министр РФ в 2000-2004 годах Михаил Касьянов.

Приход в кресло министра обороны РФ Андрея Белоусова при сохранении уроженца Таллинна Антона Вайно в должности главы администрации президента Путина автоматически не усиливает риски безопасности Эстонии, полагает первый путинский премьер, оппозиционер Михаил Касьянов.

Михаил Касьянов находится в оппозиции Владимиру Путину уже 17 лет.
Михаил Касьянов находится в оппозиции Владимиру Путину уже 17 лет. Фото: REUTERS / Maxim Zmeyev
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