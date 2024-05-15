После внезапной замены министра обороны Шойгу на экономиста Белоусова Rus.Postimees обратился за комментариями к тому, на кого новый главный чиновник российской армии работал в начале нулевых. Кадровые решения Путина нам прокомментировал премьер-министр РФ в 2000-2004 годах Михаил Касьянов.
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«Вайно давно не считает себя эстонцем»: первый премьер Путина о рисках для Эстонии после отставки Шойгу
Приход в кресло министра обороны РФ Андрея Белоусова при сохранении уроженца Таллинна Антона Вайно в должности главы администрации президента Путина автоматически не усиливает риски безопасности Эстонии, полагает первый путинский премьер, оппозиционер Михаил Касьянов.