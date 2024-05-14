План вырубки леса, разработанный Elektrilevi, вызвал у сельского жителя вопрос: если Центр управления государственными лесами (RMK) соблюдает период покоя для птиц, почему другая государственная компания Elektrilevi спокойно проводит вырубку, разрушает гнезда и убивает птенцов?
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Разгневанный сельский житель: почему государственная компания вырубает лес в период гнездования птиц?!
Жительница волости Пылтсамаа Энели на прошлой неделе получила от Elektrilevi уведомление о том, что 14 мая в ее доме отключат электроэнергию по причине проведения профилактической вырубки в зоне электросети. Elektrilevi уточнила, что речь идет о вырубке кустарников чуть дальше ее участка.