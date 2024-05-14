Разгневанный сельский житель: почему государственная компания вырубает лес в период гнездования птиц?!

Жительница волости Пылтсамаа Энели на прошлой неделе получила от Elektrilevi уведомление о том, что 14 мая в ее доме отключат электроэнергию по причине проведения профилактической вырубки в зоне электросети. Elektrilevi уточнила, что речь идет о вырубке кустарников чуть дальше ее участка.

На вопрос журналиста Postimees, почему Elektrilevi как государственная компания не может проводить вырубку вне сезона гнездования птиц, Руководитель Elektrilevi Михкель Хярм ответил: «Поскольку объемы работ по обслуживанию и расширению коридоров линий электропередач в этом году очень большие, мы запланировали их выполнение в течение всего года. В этом мы тесно сотрудничаем с Департаментом окружающей среды и полностью следуем их указаниям, где можно выполнять работы весной и летом, а в каких районах нельзя. Также мы проводим местные осмотры, и если выясняется, что это зона гнездования птиц, мы не проводим там вырубку».