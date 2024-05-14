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Фото В Эстонию прибыл президент Исландии

rus.postimees.ee
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Во вторник, 14 мая, президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон прибыл с визитом в Эстонию и вечером в Кадриорге встретился с президентом Аларом Карисом.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Эстонией и Исландией, в том числе культурное, образовательное и научное сотрудничество, региональная безопасность и сотрудничество в НАТО, поддержка и восстановление Украины.

В четверг в Таллинне президент Исландии встретится с премьер-министром Каей Каллас и примет участие в конференции имени Леннарта Мери.

Президенты Эстонии и Исландии совершат совместную поездку по Ида-Вирумаа: посетят школу программирования kood/Jõhvi, музей Синимяэ в Вайвара, Нарвский замок и музей горного дела в Кохтла-Нымме, а также совершат пешую прогулку по природной тропе Селисоо. Президенты встретятся с руководителями Департамента полиции и погранохраны.

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