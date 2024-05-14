Фото В Эстонию прибыл президент Исландии

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Эстонией и Исландией, в том числе культурное, образовательное и научное сотрудничество, региональная безопасность и сотрудничество в НАТО, поддержка и восстановление Украины.

В четверг в Таллинне президент Исландии встретится с премьер-министром Каей Каллас и примет участие в конференции имени Леннарта Мери.

Президенты Эстонии и Исландии совершат совместную поездку по Ида-Вирумаа: посетят школу программирования kood/Jõhvi, музей Синимяэ в Вайвара, Нарвский замок и музей горного дела в Кохтла-Нымме, а также совершат пешую прогулку по природной тропе Селисоо. Президенты встретятся с руководителями Департамента полиции и погранохраны.