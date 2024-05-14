Той темной декабрьской ночью 1991 года пожарные Остина думали, что выезжают тушить небольшой пожар в торговой точке по продаже йогуртового мороженого, однако позже на пепелище они обнаружили обугленные тела четырех молодых девушек. Они погибли не в результате несчастного случая, а были жестоко убиты. Это стало одной из крупнейших неразгаданных загадок Техаса, пишет Rus.TVNET.

Прошло уже более 30 лет с момента тех событий, которые, похоже, стали результатом неудавшегося ограбления. Голые и связанные тела подростков в пепле сгоревшего магазина сразу же вызвали бесчисленные вопросы о том, что произошло за мгновение до закрытия торговой точки.

17-летние работницы магазина Элиза Томас и Дженнифер Харбисон, а также 15-летняя Сара Харбисон и 13-летняя Эйми Эйерс были найдены связанные, с заткнутыми ртами и изнасилованные, обгоревшие до неузнаваемости. Каждая зацепка сыщиков заканчивалась тупиком. Никому не было понятно, кто и почему так жестоко убил четырех невинных подростков. Неясно это и спустя 33 года.