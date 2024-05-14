В понедельник, 13 мая, днем в Пярну произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
Фото ⟩ Лобовое столкновение: два автомобиля не поделили дорогу
В 15.10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на бульваре Таммсааре в Пярну. Там столкнулись две машины: Audi, которой управлял 55-летний мужчина, и Škoda, которой управляла 33-летняя женщина. Автомобиль Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Škoda.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен, у водителей есть водительские права и они были трезвы. «Люди в ДТП не пострадали и они обратятся в страховую компанию», - уточнила она.
Пярнуские спасатели покрыли вытекшее на дорогу в результате аварии моторное масло абсорбирующим веществом.