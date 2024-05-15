Вступившая в силу поправка к закону позволяет работать во время продолжительного больничного

«Согласно действующей до сих пор системе, нельзя было ходить на работу и получать доход от работы, находясь на длительном листе нетрудоспособности по болезни, иначе человек лишался бы компенсаций за этот лист. Это также отталкивало от трудовой жизни тех работников, чье здоровье на самом деле позволяло им работать либо неполный рабочий день, либо выполнять более простые задачи, а по разным причинам болезнь привела к длительной стойкой нетрудоспособности», - передала слова министра здравоохранения Рийны Сиккут пресс-служба Министерства социальных дел.

Руководитель отдела услуг компенсаций по нетрудоспособности Кассы здоровья Леа Калда объяснила, что работа с адаптированными условиями в зависимости от состояния здоровья человека может начинаться с 61-го дня листа нетрудоспособности по болезни и продолжаться до тех пор, пока здоровье человека не восстановится, максимум 122 дня.

В этот период работодатель должен выплатить не менее 50% зарплаты, которую работник получал до болезни, а разницу в зарплате по сравнению с периодом до болезни компенсирует Касса здоровья.

«Кроме того, с 61-го дня действия листа нетрудоспособности Касса по безработице в дальнейшем будет предлагать работникам, находящимся на длительном листе нетрудоспособности, те же услуги, которыми до сих пор могли воспользоваться только люди с пониженной трудоспособностью. Эти услуги включают в себя консультирование по опыту, адаптацию рабочих мест и рабочих средств, рабочие вспомогательные приспособления, работу с помощником и профессиональную реабилитацию, а также различные индивидуальные решения, а также консультации для работодателей. Чтобы узнать больше о возможностях для вас, лучше всего обратиться в ближайшее отделение Кассы по безработице и записаться на прием», – сказала представитель заместителя руководителя отдела услуг работодателей Кассы по безработице Ливия Лаас.

Новая система не распространяется на сотрудников с договорами поручения и подряда, FIE, владельцев предпринимательских счетов и членов правления предприятий.